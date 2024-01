giorgia meloni

(Adnkronos) - "Io non ho nominato nessuno, neanche lo sapevo francamente, c'è un Cda che per legge nomina il direttore del Teatro di Roma ed è stato nominato il direttore del teatro di Roma che è una persona che ha, da quello che io apprendo, un curriculum di ferro sul piano culturale della competenza, non ha tessere di partito, non ha la tessera di Fratelli d'Italia, ma lo scandalo è che non ha la tessera la tessera del Pd... ".

Lo dice Giorgia Meloni, intervistata a Quarta Repubblica su Rete4, sul caso della nomina di Luca De Fusco alla guida del teatro di Roma. "Quel tempo è finito, nei posti ci vanno le persone che hanno le competenze, non serve più avere la tessera del partito democratico", conclude.

(Adnkronos) - L'Italia "è una Nazione nella quale vige l'AMICHETTISMO, ci sono circoli di amichettisti e c'è un indotto. Ma quel tempo è finito, come è finito il tempo in cui, per arrivare da qualche parte, dovevi avere la tessera di partito. Le carte ora le do io, o meglio le danno gli italiani. Questo è il tempo del merito". Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a 'Quarta Repubblica', nella puntata che andrà in onda stasera su Rete4.

Caso Ferragni: Meloni, in Cdm giovedì norma su trasparenza beneficenza

(LaPresse) - "Quello che mi interessa" del caso Ferragni "e ci sto lavorando, arriva nel Consiglio dei ministri di giovedì, è che la vicenda ha fatto vedere che effettivamente c'è un buco nella normativa delle attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico in termini di trasparenza. Voluto e o non voluto è una cosa nella quale si può incappare.

Quindi noi adesso stiamo facendo una norma che dice che per le attività commerciali che hanno anche uno scopo benefico sulla confezione di quello che vendi devi specificare a chi vanno le risorse, quante risorse vanno", in beneficenza. "E' una norma sulla trasparenza". Così la premier Giorgia Meloni intervistata nel programma 'Quarta Repubblica' che andrà in onda questa sera su Rete4.

Meloni, privatizzazioni? In 3 anni 20 miliardi si può fare

(ANSA) "Noi prevediamo nel documento economico di bilancio 20 miliardi in 3 anni" dalle privatizzazioni, "un lavoro che si può fare con serietà come lo immagino io: possiamo cedere alcune quote di società pubbliche senza compromettere il controllo pubblico, e su alcune società interamente di proprietà dello Stato possiamo cedere quote di minoranza a dei privati. Tipo Ferrovie? Sì anche, è uno dei dossier sul tavolo. Lo Stato mantiene sempre il controllo quando il controllo è fondamentale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Quarta repubblica, in onda questa sera su Rete4. (ANSA

Meloni: non accetto accuse di vendere Italia da chi ha dato Fiat ai francesi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - “Ho letto una prima pagina di Repubblica che diceva ‘L’Italia è in vendita’. Ora francamente che quest’accusa mi arrivi dal giornale di proprietà di quelli che hanno preso la Fiat e ceduto ai francesi, hanno trasferito all’estero sede legale e sede fiscale, hanno messo in vendita i siti delle nostre storiche aziende italiane, non so se il titolo fosse un’autobiografia però le lezioni di tutela dell’italianità da questi pulpiti anche no”.

E’ l’affondo lanciato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sulle privatizzazioni nel corso dell'intervista a "Quarta Repubblica", in onda stasera su Retequattro.

