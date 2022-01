27 gen 2022 17:31

"BELLONI AL COLLE? È COME SE UN PORTIERE VOLESSE FARE IL CENTRAVANTI" - CLEMENTE MASTELLA: "AVREI PREFERITO CHE ARRIVASSE QUA CON LA VESTE DI SEGRETARIO DELLA FARNESINA, NON COME CAPO DEI SERVIZI SEGRETI. SAREBBE GIUSTO CHE CONTINUASSE A RICOPRIRE IL RUOLO SUO. E VALE ANCHE PER DRAGHI, ESSERE A PALAZZO CHIGI È UN INCARICO PRESTIGIOSO" - VIDEO