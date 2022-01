19 gen 2022 15:18

"BERLUSCONI IN CORSA PER IL COLLE? NON POTREBBE FARE NEPPURE IL BIDELLO" - OSPITE DI "OTTO E MEZZO", MARCO TRAVAGLIO AFFOSSA LA CANDIDATURA DEL CAV: "MI SONO SEMPRE RIFIUTATO DI PENSARE, COME HA FATTO LA SINISTRA, CHE LUI SIA IL BUONO DELLA DESTRA. SALVINI E MELONI FANNO I POLITICI, BERLUSCONI È UN DELINQUENTE. HA FINANZIATO LA MAFIA PER 20 ANNI. LA SUA CANDIDATURA È IMPROBABILE DAL PUNTO DI VISTA NUMERICO, MA PER LUI È UN SUCCESSO RISPETTO A UN ANNO FA QUANDO SECONDO I GIUDICI ERA MORENTE E SVERNAVA A NIZZA PER PAURA DEL COVID E DEI GIUDICI"