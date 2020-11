24 nov 2020 17:04

"BIBI" SHARK – L’INCONTRO DI NETANYAHU CON BIN SALMAN E POMPEO HA FATTO INCAZZARE GLI ALLEATI DI GOVERNO, BENNY GANTZ E GABI ASHKENAZI, CHE NON SONO STATI INFORMATI DEL BLITZ DEL PREMIER IN ARABIA SAUDITA – LA MOSSA IN REALTÀ LO RAFFORZA: SE ANCHE RIAD ENTRA NEGLI ACCORDI DI ABRAMO E RICONOSCE FORMALMENTE ISRAELE IL PARTITO “BLU E BIANCO” NON POTRÀ NON AMMETTERE CHE È UNA VITTORIA DIPLOMATICA...