8 feb 2022 08:54

"A CALENDA FA SCHIFO LA PAROLA "CENTRO"? VUOLE SCREDITARE GLI ALTRI CON QUESTO ATTEGGIAMENTO PARIOLINO, MA È SOLO SGRADEVOLE" - MASTELLA LE SUONA A QUEL GALLETTO DI CARLETTO CALENDA: "BISOGNA PUNTARE ALLA STESSA STRADA FATTA LA FEDERAZIONE DELLA MARGHERITA. PUO' VALERE IL 14-15% - IO NEL 2006, COL 2%, SONO STATO L'AGO DELLA BILANCIA. NEL 2006 L'ULIVO VINSE GRAZIE A ME, ALL'UDEUR. CON ME LA SINISTRA HA VINTO, DA ALLORA NON PIÙ. RENZI LEADER? VUOLE FARE UN PASSO INDIETRO. CASINI? È MEGLIO CHE RIMANGA ACQUARTIERATO. MAGARI TRA SETTE ANNI…"