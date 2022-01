26 gen 2022 15:06

"CASELLATI? METTERE IN GIOCO UNA CARICA ISTITUZIONALE PER UNA CONTRAPPOSIZIONE SENZA UNA SOLUZIONE CONDIVISA SAREBBE UN GRANDE ERRORE DEL CENTRODESTRA" - DOPO RENZI, ANCHE CONTE BOCCIA LA POSSIBILE CANDIDATURA DELLA PRESIDENTE DEL SENATO: "INVITIAMO IL CENTRODESTRA A TROVARE UN METODO E LAVORARE IN MODO CONDIVISO SENZA UN'INIZIATIVA CHE METTA UN GIOCO LE ISTITUZIONI" - INCONTRO LETTA-RENZI: "NO A QUEI NOMI CHE SPACCANO LA MAGGIORANZA"