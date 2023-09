"CI METTI TUTTI NEI CASINI" – DIMITRI KUNZ, IL COMPAGNO DI DANIELA SANTANCHÈ, NEL 2021 REGISTRATO (A SUA INSAPUTA) DALLA DIPENDENTE DI "VISIBILIA" MENTRE PARLA DELLA CASSA INTEGRAZIONE COVID: "È CHIARO CHE NON È CHE POSSIAMO RENDERLI ALL’INPS (I SOLDI DELLA CIG) PERCHÉ SAREBBE COME AMMETTERE..." - “TI SEI MESSA IN REGOLA MA HAI MESSO IN DIFFICOLTÀ L’AZIENDA, BASTAVA NE PARLASSI CON NOI E NON AVREMMO AVUTO PROBLEMI..."

Estratto dell'articolo di Luigi Ferrarella per il "Corriere della Sera"

DIMITRI KUNZ E DANIELA SANTANCHE AL TWIGA NEL 2016

Delle due l’una. O in luglio non ha detto la verità al Parlamento la senatrice e ministra del Turismo Daniela Santanchè — quando ha giurato che fosse già in corso la regolarizzazione all’Inps della questione sollevata dalla dipendente di Visibilia Editore che denunciava l’indebita percezione della cassa integrazione a zero ore in periodo Covid, a dispetto di prestazioni effettivamente svolte su incarico della società nel medesimo arco temporale —,

oppure è l’Inps ad attestare adesso una circostanza inesatta o non aggiornata: e, a occhio, è più probabile la prima eventualità, visto che — come constata ora la Guardia di Finanza — «l’Ufficio Vigilanza Ispettiva dell’Inps ha comunicato che, allo stato, non risultano regolarizzazioni (richieste o approvate) relative al periodo oggetto di indagine (2020/2022) afferenti alla questione Cig né da parte di Visibilia Editore spa né di Visibilia Concessionaria».

DIMITRI KUNZ D ASBURGO E DANIELA SANTANCHE

E certo non giova alla ministra la viva voce del suo compagno Dimitri Kunz, amministratore non intercettato dai magistrati ma registrato a sua insaputa il 12 novembre 2021 dalla responsabile relazioni istituzionali della società, Federica Bottiglione, che poi ha riversato la perizia giurata delle trascrizioni in un ricorso al Tribunale del Lavoro di Roma, a sua volta adesso confluito negli atti delle Fiamme Gialle allegati al parere con cui la Procura di Milano appoggia l’iniziativa di alcuni piccoli azionisti di Visibilia Editore […]

daniela santanche dimitri kunz

A proposito del ricorso indebito alla cassa integrazione, nelle registrazioni si sente dire a Kunz che «era una cosa tacita, dove comunque, come dire, c’era una... una... una ottimizzazione che andava bene agli uni agli altri... tutti a zero ore...»: anzi Kunz, pungolato dalla dipendente, evoca almeno altri sei lavoratori nelle stesse condizioni Cig.

dimitri kunz daniela santanche foto di bacco (1)

Al punto che, in quella fase del 2021, Kunz esclude a Bottiglione la restituzione dei soldi pubblici indebitamente incassati, «è chiaro che non è che possiamo renderli all’Inps perché sarebbe come ammettere...». Bottiglione, che sta registrando, rimarca di volersi mettere a posto, e il compagno di Santanchè si irrita, «non lo puoi fare Federica, sennò metti nei casini tutti e fai un macello. Adesso noi ti tiriamo fuori dalla cosa e fine, finisce lì... L’unico modo per essere a posto è non fare casino, Fede (...) Per carità, te ti sei messa in regola eh... e però magari hai messo in difficoltà l’azienda, cosa che invece bastava ne parlassi con noi e non avremmo avuto problemi...».

DANIELA SANTANCHE COME PINOCCHIO NELLA VIGNETTA DEL FATTO QUOTIDIANO IL CASO SANTANCHE VISTO DA GIANNELLI informativa di daniela santanche in senato sul caso visibilia 5 LA DIFESA DELLA SANTA - MEME BY EMILIANO CARLI SANTANCHE E DIMITRI KUNZ D ASBURGO LORENA PASSEGGIANO ALLA VERSILIANA - FOTO DI UN LETTORE