Articolo di Sylvie Kauffmann per “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

"La Cina cerca di riunire i pezzi di un mondo frammentato per contrastare il blocco occidentale" La recente visita del presidente brasiliano Lula da Silva a Pechino e quella del ministro della Difesa cinese a Mosca illustrano le nuove dinamiche in atto dopo la guerra in Ucraina, analizza Sylvie Kauffmann, editorialista di "Le Monde", nel suo editoriale.

Addio alle interminabili videoconferenze: in diplomazia non c'è niente di meglio del contatto diretto. Nel mondo del dopo Covid, i leader politici e i loro ministri sono tornati a volare, con una frenesia di viaggio che manderà in tilt i misuratori dell'impronta di carbonio. Le rotte, tuttavia, sono cambiate. Sta emergendo un nuovo hub, attorno al quale ruota gran parte di questa frenesia: Pechino.

Da quando ha riaperto i battenti dopo tre anni di politica zero Covid, la capitale cinese è il posto giusto. Come per recuperare il tempo perduto, dal primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong al presidente francese Emmanuel Macron, dal capo di governo della Malesia Anwar Ibrahim al presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva, per non parlare dei numerosi colloqui bilaterali a margine del G20 che si terrà a Bali, in Indonesia, nel novembre del 2022, persone da tutto il mondo stanno accorrendo per vedere Xi Jinping, l'onnipotente maestro della Cina. L'ultimo in ordine di tempo è il Presidente del Gabon Ali Bongo, arrivato a Pechino martedì 18 aprile.

Gli europei non sono da meno. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha anticipato tutti nel novembre 2022, seguito dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel e dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha accompagnato Macron; due dei suoi vicepresidenti, Josep Borrell e Frans Timmermans, hanno dovuto rinunciare al viaggio solo nei giorni scorsi perché un test Covid-19 positivo ha impedito loro di partire.

Il capo della diplomazia tedesca, Annalena Baerbock, è riuscita a partire, secondo emissario di Berlino in sei mesi. E il primo ministro polacco, che critica questa assiduità europea, probabilmente dimentica che anche il suo presidente, Andrzej Duda, è andato a parlare di commercio con Xi nel febbraio 2022, quando le forze russe si stavano precipitando alle porte dell'Ucraina.

Sono tutti qui, tranne gli americani. Il viaggio di Antony Blinken a Pechino non è ancora stato riprogrammato, dopo essere stato interrotto a febbraio a causa della controversia sui palloni spia cinesi. E mentre lui e i suoi colleghi del G7 partecipavano saggiamente a una riunione in Giappone lunedì, molto altro accadeva sotto il radar occidentale. Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri russo, è arrivato a Brasilia in jeans e scarpe da ginnastica.

Forse era un modo per dimostrare quanto si sentisse a suo agio lì. In ogni caso, è stato accolto molto bene, soprattutto da Lula, appena tornato da Pechino e Abu Dhabi. All'Istituto Rio Branco, l'accademia diplomatica di Brasilia, ha paragonato la "propaganda" degli europei a quella di Goebbels. Il Brasile è stata la prima tappa del tour di Lavrov in America Latina.

IL BRASILE È TORNATO

Lo stesso giorno, il nuovo ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, ha prenotato il suo primo viaggio all'estero a Mosca. È solo un ministro, ma non un ministro qualsiasi, quindi il Cremlino ha dato alla sua visita tutto il risalto possibile, fino al punto di farlo ricevere dal presidente russo Vladimir Putin per un incontro che non era stato annunciato in precedenza. Il messaggio al resto del mondo era che l'amicizia sino-russa era "ancora più forte che durante la Guerra Fredda".

Ovviamente, non si tratta solo di un tentativo di recupero. In tre anni, scosso dagli effetti della pandemia e poi dalla guerra russa in Ucraina, il mondo è cambiato; i percorsi diplomatici degli ultimi mesi illustrano le nuove dinamiche.

Una di queste tendenze è la frammentazione del mondo. L'attivismo di Lula è un buon esempio: dopo l'episodio di Bolsonaro, vuole dimostrare che il Brasile è tornato. Sta viaggiando molto, facendo tappa negli Emirati Arabi Uniti di ritorno da Pechino, sarà in Portogallo il 25 aprile, andrà a Londra per l'incoronazione di Carlo III e poi al vertice del G7 in Giappone. Vuole rilanciare il gruppo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), propone di creare un "G20 per la pace" e si propone come mediatore per la guerra in Ucraina.

Lula ha sacrificato la tradizione recandosi a Washington poco dopo il suo insediamento, ma per una visita accelerata, a differenza del suo viaggio in Cina. Se non è andato a Mosca, ha inviato il suo consigliere diplomatico, Celso Amorim, che ha visto Putin.

Sparpagliandosi così tanto, Lula rischia di perdere l'equilibrio. Le sue dichiarazioni che fanno riferimento alla Russia e all'Ucraina nella genesi della guerra e che accusano l'Occidente di aver incoraggiato il conflitto hanno provocato commenti indignati da Washington e Bruxelles. Lula III non è Lula I o Lula II. Ma il 2023 non è il 2003 o il 2010.

IL RITIRO AMERICANO

Un'altra dinamica in atto è il ritiro degli Stati Uniti, che si concentrano sull'Europa, a causa della guerra in Ucraina, e soprattutto sulla Cina, la loro priorità. Come la natura, il potere aborre il vuoto; la Cina, in ascesa, è ben felice di riempirlo.

In Medio Oriente, ad esempio. Dopo il successo della mediazione di Pechino per un riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita, il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, offre i suoi buoni uffici nel conflitto israelo-palestinese. Grazie, ma "difficile nel breve termine", ha risposto il suo collega israeliano, Eli Cohen.

La guerra in Ucraina sta accelerando la trasformazione del mondo. Per tenere a bada la Cina, l'India sta giocando la sua partita, partecipando all'alleanza Quad con Australia, Giappone e Stati Uniti senza abbandonare i BRICS.

Di fronte alle sanzioni occidentali che limitano il commercio in dollari con la Russia, l'idea dello yuan cinese come alternativa è stata rilanciata da Lula, dal malese Anwar Ibrahim e dal Bangladesh, che ha deciso di pagare in yuan una tranche del prestito concesso da Mosca per una centrale nucleare. Sullo sfondo del blocco occidentale, schiacciato dall'aggressione russa, sta prendendo forma un altro asse che cerca di unire i pezzi del mondo frammentato. Intorno alla Cina e contro l'asse occidentale.

