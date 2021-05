"LA CINA VUOLE ESSERE L'ANTIDOTO AUTORITARIO AL SUO STESSO VELENO" - "LE MONDE" BASTONA IL SISTEMA DEL PAESE ASIATICO, CHE COL COVID HA SFORNATO IL TERZO VIRUS NEL GIRO DI POCHI ANNI DOPO LA SARS E L'H1N1 - TERRE COLTIVABILI CHE DIVENTANO INADATTE ALL'AGRICOLTURA, ATTIVITÀ UMANE INVASIVE E SBAGLIATE: I CINESI SONO INCAPACI DI FRENARE L'ESAURIMENTO DELLE RISORSE, IN QUESTA SPIRALE DEL DISASTRO...

Il modello cinese permette di affrontare le conseguenze delle epidemie che si susseguono sul suo territorio. Ma, se non risale alla loro causa principale, non impedirà la loro insorgenza, dice il politico Christophe Gaudin, in un articolo su "Le Monde".

Sembra paradossale che l'epicentro della pandemia sia anche l'unica grande potenza ad emergere più forte. Di certo, poiché l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha condotto la sua indagine con le mani legate, le nostre conoscenze non ci permettono di stabilire in questo momento tra la teoria della trasmissione diretta dagli animali all'uomo e quella di un incidente di laboratorio.

Tuttavia, non è scontato che la questione sia così decisiva come sembra, se contestualizziamo gli eventi. Dopo la SARS nel 2003 e l'H1N1 nel 2009, il Covid-19 è davvero la terza zoonosi di massa che devasta la Cina in meno di vent'anni.

Perché una successione così ravvicinata? Come fa questo paese, che offre un terreno così favorevole alle epidemie, a contenere allo stesso tempo i loro effetti? Quali sono le conseguenze per le grandi democrazie occidentali, che difficilmente sono riuscite a offrire lo stesso livello di protezione?

Tutta la complessità del modello cinese deriva dal fatto che pretende di porre rimedio ai danni, sanitari in particolare, che ne sono la causa. In questo senso, possiamo dire che vuole essere l'antidoto autoritario al suo stesso veleno.

Bisogna rileggere Simon Leys a questo proposito, che mostra nel dettaglio come il maoismo ha rappresentato un'impresa di deculturazione unica nella storia dell'umanità, non solo per la sua durata o la sua ampiezza, ma più profondamente per la sua impregnazione.

Questo può essere osservato in contrapposizione ad altri totalitarismi meno evoluti. Mentre i sovietici si gettarono sui libri proibiti non appena cadde la cortina di ferro, oggi non si può osservare nulla del genere nella stragrande maggioranza degli studenti cinesi che partecipano a scambi culturali, anche se la documentazione abbonda nella loro lingua madre.

Il peggio deve forse ancora venire, poiché i leader al potere a Pechino, che si sono formati durante la cosiddetta rivoluzione "culturale", spingono costantemente per restrizioni ancora maggiori.

Acquisizioni a tutto campo

Il capitalismo cinese è unico in quanto non si sta svolgendo su un territorio vergine, ma piuttosto è stato solfatato in anticipo per sradicare il minimo accenno di opposizione - politica, sindacale, religiosa, ecc.

Gli studenti che avevano preso la precauzione di proclamarsi "veri marxisti" tre anni fa sono finiti nelle stesse prigioni dei monaci tibetani o dei preti refrattari, senza distinzione. Gli incidenti sanitari si susseguono al punto che lo stesso latte materno è oggetto di traffico.

Secondo le stime ufficiali, che non sono probabilmente allarmistiche, almeno un quinto delle terre coltivabili è diventato inadatto all'agricoltura nel giro di una generazione, ed è per questo che la Cina ha intrapreso una politica di acquisizione a oltranza nei cinque continenti.

Allo stesso tempo, gli studi suggeriscono che i terremoti nel Sichuan sono anche il prodotto dell'attività umana, soprattutto dighe o miniere scavate nel modo sbagliato. Non importa, quindi, se il Covid-19 è il prodotto di un allevamento in batteria o di un'industria farmaceutica degna del dottor Frankenstein. In ultima analisi, è lo stesso modello economico che troviamo alla base delle cose nelle sue varie declinazioni.

È notevole da questo punto di vista che la maggior parte dei regimi comunisti siano riusciti a mantenersi in Asia (come in Vietnam, Cambogia, Laos o, all'estremo, Corea del Nord), mentre negoziavano, ognuno a suo modo e al suo ritmo, la stessa mutazione del mercato.

Niente è più istruttivo a questo proposito che rileggere le ricerche dello storico Karl Wittfogel (1896-1988), che negli anni Cinquanta del secolo scorso segnalava i pericoli di quello che chiamava, dopo Marx, "dispotismo asiatico", cioè i secoli di una concentrazione di potere resa possibile e necessaria dalle grandi opere di irrigazione.

A differenza delle dittature anticomuniste di Taiwan e della Corea del Sud, che sono state costrette a cedere il passo alla democratizzazione dopo decenni di feroce repressione, questi regimi sono riusciti finora a stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di società civile.

Avanguardia del disastro

È anche qui che trapela tutta la dimensione del loro potenziale tossico, poiché la rigidità che li caratterizza permette di far fronte, almeno inizialmente, ai loro indesiderati effetti collaterali epidemici. Si capisce così il loro fascino ambiguo per un Occidente deindustrializzato e sempre più frammentato, dove la produzione di maschere di carta era ancora una sfida logistica nel 2020.

Basta però considerare il loro modello nella sua globalità per notare i suoi limiti. Presi in una spirale che li supera, sono incapaci di frenare l'esaurimento delle risorse, l'artificializzazione dei suoli e quindi la proliferazione delle zoonosi, liberando così infezioni di cui ognuna sembra peggio della precedente.

Ci sono quindi tutte le ragioni per temere che proteggendosi dai loro effetti secondari senza poter risalire alla loro causa ultima, che si sviluppa costantemente nel sottosuolo, alla fine non si fa altro che andare indietro per saltare in avanti.

Per l'assenza di contro-poteri - si potrebbe quasi dire di anticorpi - a questa cieca sovrabbondanza, la Cina è all'avanguardia del disastro e della "salita agli estremi", di cui René Girard teorizzava alla fine della sua vita.

L'Occidente è in una situazione altrettanto pericolosa, ma quasi al contrario. Mentre la Cina è presa in un vortice non riflessivo, sembra essere paralizzata dalle sfide di cui sta prendendo coscienza. Questo diventa chiaro quando si viaggia: la patria della modernità, è diventata anche la patria dei suoi critici, che a volte, ahimè, arrivano fino a un tetanico e irrazionale odio di sé. Il problema per noi ora è pensare senza disperare, soprattutto per porre fine a una dipendenza che ci sta trascinando verso l'abisso sotto ogni aspetto.