14 set 2023 19:23

"COMBATTIAMO UNA BATTAGLIA PER DIFENDERE LE FAMIGLIE, DIO E TUTTE LE COSE CHE HANNO COSTRUITO LA NOSTRA CIVILTÀ" - LA DUCETTA, AL BUDAPEST DEMOGRAPHIC SUMMIT, NON ABBASSA I TONI: “LA MIGRAZIONE CONTRIBUIRÀ ALLA CRESCITA DELLE NOSTRE POPOLAZIONI? NON SONO D'ACCORDO - QUANDO DISSI 'SONO MADRE E CRISTIANA' MOLTI CONDIVISERO...." (BENE, BRAVA, BIS! NOI SIAMO IN TREPIDA ATTESA DEL GIORNO DELLE NOZZE DELLA SIGNORINA MELONI, COSI' REGOLARIZZA COME DIO VUOLE LA SUA CONVIVENZA CON GIAMBRUNO...)