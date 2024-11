25 nov 2024 17:31

"CONTE? UN AZZECCAGARBUGLI"; "INADATTO"; "MAGO DI OZ" - "REPUBBLICA" METTE IN FILA TUTTI GLI INSULTI DI GRILLO CONTRO PEPPINIELLO APPULO: "PARLA POCO E NON SI CAPISCE"; "NON HA NÉ VISIONE POLITICA, NÉ CAPACITÀ MANAGERIALI"; "NON HA ESPERIENZA DI ORGANIZZAZIONI, NÉ CAPACITÀ DI INNOVAZIONE"; "SPECIALISTA IN PENULTIMATUM"; "FACCIA MENO ESPRESSIVA DI UN AVATAR"; "HA PRESO PIÙ VOTI BERLUSCONI DA MORTO CHE LUI DA VIVO"; "CARTONATO" - IERI L’ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL M5S HA ROTTAMATO BEPPE-MAO: IL 63% HA VOTATO PER ABOLIRE IL RUOLO DEL GARANTE...