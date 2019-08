29 ago 2019 15:29

"CONTE? È L’AVVOCATO NON DEL POPOLO MA DEI POTERI FORTI” -SALVINI SCATENATO: "HO SENTITO PARLARE IL PREMIER INCARICATO DI NUOVO UMANESIMO. MANCA CHE RISOLVA IL PROBLEMA DELLA PACE NEL MONDO E LA RICRESCITA DEI CAPELLI...” (MA CONTE CON QUELLA TINTA E’ GIA’ OLTRE) – “PD E M5S SONO D’ACCORDO, AHIME’, SOLO NEL NON FARE LA ‘FLAT TAX’, E DUNQUE NON SI TAGLIANO LE TASSE” – E POI ANNUNCIA: IN PIAZZA CONTRO IL GOVERNO IL 19 OTTOBRE- VIDEO