"CREDEVO CHE KAMALA HARRIS FOSSE INDIANA, PERCHE' PARLAVA SOLO DELLE SUE ORIGINI INDIANE. A UN CERTO PUNTO È DIVENTATA NERA" – DONALD TRUMP IRONIZZA SULLA PARACULAGGINE ETNICA DELLA CANDIDATA DEMOCRATICA - LA RISPOSTA DELLA VICEPRESIDENTE: “DA TRUMP SEMPRE STESSO VECCHIO SHOW, MERITIAMO DI MEGLIO”. A DIFENDERE KAMALA ANCHE BIDEN - IL TYCOON RILANCIA: "HARRIS È UNA RADICALE, MANDERÀ GLI USA IN BANCAROTTA. E' CONTROLLATA DAI DONATORI, IO SONO FEDELE SOLO AGLI ELETTORI" - VIDEO

TRUMP, 'PENSAVO KAMALA FOSSE INDIANA, POI È DIVENTATA NERA'

DONALD TRUMP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI GIORNALISTI DI COLORE - 1

(ANSA) - "Per molti anni ho creduto che Kamala Harris fosse indiana, perché parlava solo delle sue origini indiane. A un certo punto è diventata nera". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista alla National Association of Black Journalists (Nabj), suscitando la reazione indignata del pubblico.

CASA BIANCA: "TRUMP OFFENSIVO SULL'IDENTITÀ RAZZIALE DI HARRIS"

(ANSA) - I commenti di Trump sull'identità razziale di Harris sono "offensivi" e "ripugnanti". Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karin Jean-Pierre, rispondendo a una domanda sulle parole del tycoon durante un'intervista alla Nabj (la più importante associazione di giornalisti afroamericani con oltre 4mila membri), in cui ha messo in discussione l'origine "black" della sua rivale nella corsa per la Casa Bianca. "Nessuno ha il diritto di dire a qualcuno chi è. Lei è la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Dobbiamo portare un po' di rispetto al suo nome, punto".

DONALD TRUMP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI GIORNALISTI DI COLORE - 2

HARRIS, 'DA TRUMP SEMPRE STESSO SHOW, MERITIAMO DI MEGLIO'

(ANSA) - "Gli americani meritano di meglio" di Donald Trump: "la nostra battaglia è per il futuro e per la libertà". Lo ha detto Kamala Harris riferendosi alle parole dell'ex presidente americano, secondo il quale la vicepresidente "era indiana e poi è diventata nera".

"Questo pomeriggio abbiamo sentito Trump ed è sempre lo stesso vecchio spettacolo di divisione e mancanza di rispetto": gli americani hanno bisogno di "un leader che dice la verità, che non risponde con ostilità e rabbia ai fatti e che capisce che le differenze non ci dividono", ha affermato la Harris.

DONALD TRUMP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI GIORNALISTI DI COLORE - 3

"Siamo di fronte a una scelta fra due visioni diverse per il paese. Una guarda al futuro, l'altra al passato. E noi ci battiamo per il futuro. Ma ci sono coloro che cercano di portarci indietro: avete visto al loro agenda, si chiama Project 2025 ed eliminerebbe il dipartimento dell'istruzione. Noi però non torneremo indietro", ha messo in evidenza la vicepresidente Usa. "Le elezioni sono fra 97 giorni. Quando ci organizziamo si muovono le montagne e facciamo la storia", ha aggiunto Harris rivolgendosi alla Sigma Gamma Ro Sorority inc.

LA CAMPAGNA DI HARRIS, 'TRUMP NON PUÒ UNIRE L'AMERICA'

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - La campagna di Kamala Harris attacca Donald Trump dopo i commenti sulla vicepresidente. "Ha già dimostrato di non poter unire l'America, quindi sta cercando di dividerci", ha detto un portavoce. Harris è da poco giunta a Houston, Texas, dove a breve parlerà.

harris biden

TRUMP, 'HARRIS CONTROLLATA DAI DONATORI, È PEGGIO DI BIDEN'

(ANSA) - "Nulla ci fermerà dal rendere l'America di nuovo grande. Kamala Harris non ha un voto: è controllata dai donatori. Io invece non posso essere controllato, io sono fedele solo a voi", gli americani. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un comizio in Pennsylvania, il primo nello Stato americano dopo il suo tentato assassinio a Butler. "Fino a poche settimane era la peggiore vicepresidente della storia, ora sembra Margareth Thatcher", ha aggiunto l'ex presidente Usa ironizzando sul video della telefonata di Barack e Michele Obama a Harris, impegnata in una "trasformazione della personalità. E' peggio di Joe Biden, è colei che ha consentito la politica del confine aperto".

MEME SU JOE BIDEN MORTO

TRUMP, 'HARRIS È UNA RADICALE, MANDERÀ GLI USA IN BANCAROTTA'

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - Kamala Harris è una "falsa" che vuole trasformare l'America in un "Paese comunista. E' la candidata di più estrema sinistra della storia. E' una radicale: vuole aumentare le tasse e spingere il paese alla bancarotta". Lo ha detto Donald Trump in un comizio a Pennsylvania, dicendosi pronto ad accettare la sfida della vicepresidente Usa e mettere quindi i loro risultati raggiunti a confronto.

I media "hanno trasformato" la Harris, "un po' come Houdini. Con me abbiamo realizzato il confine" con il Messico "più sicuro della storia", ha detto Trump, attaccando i democratici definiti come delle "cattive persone, che ingannano anche al voto". "Dobbiamo vincere queste elezioni: ci libereremo di questi pazzi" che sono al potere, ha aggiunto il tycoon. "Potete immaginarvi Kamala avere a che far con Xi Jinping? Con me non ci sarebbe stata la guerra in Ucraina e non ci sarebbe stata l'inflazione", ha messo in evidenza Trump.

SOSTITUZIONE ETNICA - MEME BY EMILIANO CARLI

VANCE DIFENDE TRUMP, 'È CORAGGIOSO, HARRIS UNA CODARDA'

(ANSA) - NEW YORK, 31 LUG - Donald Trump ha avuto "coraggio" a rispondere alle domande dell'associazione dei giornalisti afroamericani mentre Kamala Harris "continua a nascondersi come la codarda che è".

Lo ha detto J.D. Vance difendendo l'ex presidente Usa dopo il suo controverso intervento alla National Association of Black Journalist, dove ha detto che Harris ha sempre rivendicato le sue origini indiane e solo di recente è "diventata nera".

immagini fake di donald trump insieme a persone di colore 2 il primo discorso di kamala harris dopo il passo indietro di joe biden 5 immagini fake di donald trump insieme a persone di colore 3 il primo discorso di kamala harris dopo il passo indietro di joe biden 3 il primo discorso di kamala harris dopo il passo indietro di joe biden 4 il primo discorso di kamala harris dopo il passo indietro di joe biden 2 COPERTINA DI TIME DOPO L ANNUNCIO DEL RITIRO DI JOE BIDEN JOE BIDEN KAMALA HARRIS immagini fake di donald trump insieme a persone di colore 1