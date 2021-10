6 ott 2021 19:25

"DESTRA FASCISTA? LA SOLITA MENATA" - FELTRI FA IL PIENO DI VOTI A MILANO: “LA CAMPAGNA ELETTORALE? SI FIGURI SE ALLA MIA ETÀ POSSO IMPARARE A FARE QUESTE COSE. L'INCHIESTA DI FANPAGE? NON L'HO VISTA: QUANDO NON SAI COSA DIRE DELLA DESTRA, DICI CHE È FASCISTA. MA COME SI FA A ESSERE NOSTALGICI DEL FASCISMO SE NON SI È MAI VISTO? – LA MELONI? NON E’ ASSOLUTAMENTE FASCISTA. SONO CONVINTO CHE…