3 giu 2022 08:28

"DOBBIAMO VIETARE LE ARMI D'ASSALTO. E SE NON POSSIAMO VIETARLE ALLORA ALZIAMO L'ETÀ PER ACQUISTARLE” - DOPO AVER RIEMPITO L’UCRAINA DI ARMI, BIDEN VUOLE LIMITARE QUELLE IN PATRIA: “SONO LA PRIMA CAUSA DI MORTE PER I BAMBINI IN AMERICA, PIÙ DEL CANCRO. QUANTE ALTRE CARNEFICINE SIAMO DISPOSTI AD ACCETTARE? LE TUTELE ESISTENTI PER L'INDUSTRIA DELLE ARMI SONO OLTRAGGIOSE, DEVONO FINIRE - IL SECONDO EMENDAMENTO DELLA COSTITUZIONE NON È ASSOLUTO, I DIRITTI CHE PREVEDE NON SONO ILLIMITATI…”