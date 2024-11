"DONATELLA TESEI È UN CHICCO DI CAFFÈ" - IL COMIZIO CULINARIO DI STEFANO BANDECCHI, CHE SOSTIENE LA CANDIDATA DI CENTRODESTRA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE UMBRIA: "IL CHICCO DI CAFFE' QUANDO LO BUTTI NELL'ACQUA BOLLENTE TRASFORMA SÉ STESSO IN QUALCOSA DI BUONO" - LA PROFILAZIONE DELLE PERSONE BY BANDECCHI: C'E' LA CAROTA ("NELL'ACQUA CALDA SI SFALDA ANCHE SE NASCE DURA") E L'UOMO ("HA UN BEL GUSCIO, NELL'ACQUA BOLLENTE DIVENTA SODO. MA POI SE DIVENTA TROPPO RIGIDO SI SPEZZA")

DONATELLA TESEI STEFANO BANDECCHI

(ANSA) - Per Stefano Bandecchi Donatella Tesei è "un chicco di caffè" perché quando lo "butti nell'acqua bollente è l'unico che trasforma sé stesso in qualcosa di buono che noi chiamiamo appunto caffè". Il coordinatore di Alternativa popolare ha usato il paragone parlando a Perugia alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le regionali.

"Per me esistono tre tipi di persone e Donatella appartiene a un tipo, io la chiamo chicco di caffè" ha detto ancora Bandecchi. "L'ho letta questa cosa - ha aggiunto -, non vorrei che poi qualcuno scrivesse che Bandecchi è diventato intelligente...". "C'è la carota - ha spiegato - che messa davanti all'acqua bollente si sfalda anche se nasce dura. Donatella non è certo questo.

Qualcuno potrebbe dire che è uovo, un pò più duretto e ha un bel guscio ma quando arriva l'acqua bollente diventa sodo. Ma poi se diventa troppo rigido si spezza. Non è nemmeno questo. Lei ha detto 'siamo qua per andare avanti e diventare grandi'. Quindi ti dico che sicuramente sei un chicco di caffè. Donatella Tesei è la grande trasformatrice delle cose che non vanno in cose che vanno e Alternativa popolare - ha concluso Bandecchi - farà di tutto per farla vincere".