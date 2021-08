"LE DONNE NON CAPISCONO LA POLITICA E L'ATTUALITA' COME GLI UOMINI" - CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE LARRY ELDER, PRESENTATORE RADIOFONICO CONSERVATORE IN CORSA PER IL POSTO DI GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA – ELDER È NOTO PER I SUOI COMMENTI SESSISTI, LE SUE TEORIE DI COMPLOTTO SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO E LA SUA PASSIONE PER LE ARMI - LO STATO È UNA ROCCAFORTE DEMOCRATICA MA, DOPO IL LOCKDOWN, LE FRODI MILIONARIE E LA MALAGESTIONE DEI SENZATETTO, TUTTO POTREBBE CAMBIARE...

Viviana Mazza per il “Corriere della sera”

Tra meno di un mese, il 14 settembre, gli elettori della California decideranno se destituire il governatore democratico Gavin Newsom. Se rispondono «sì» sulla scheda elettorale, possono scegliere con chi vogliono sostituirlo: e tra i ben 45 candidati nella lista il favorito è considerato Larry Elder, presentatore radiofonico conservatore, noto per i commenti sessisti e negazionisti sul clima.

Elder ha detto che le donne non capiscono la politica e l'attualità quanto gli uomini, che i datori di lavoro dovrebbero poter chiedere alle impiegate se e quando intendono avere figli. Ha definito il riscaldamento globale un «mito», anche se di recente ha ammesso che i cambiamenti climatici esistono. Sulle accuse di brogli elettorali nel 2020 ha ondeggiato, passando dalla tesi trumpiana a un certo scetticismo che ha fatto infuriare l'estrema destra e ora nega pure d'essere sostenitore di «The Donald».

La nuova accusa di una ex fidanzata, secondo cui, «su di giri» per aver fumato troppa erba, Elder avrebbe tirato fuori la pistola durante una lite nel 2015, potrebbe essere troppo anche per lui? Le parole di Alexandra Datig, che ha convissuto per un anno e mezzo con Elder, sono apparse sul sito Politico in contemporanea con il recapito delle schede per il voto postale, il mezzo più usato dai californiani nelle elezioni.

Cresciuto in un quartiere di Los Angeles con tassi alti di criminalità, Elder che si definisce «il saggio di South Central», diventerebbe il primo governatore nero della California e afferma che è tutto un complotto per rovinarlo. «So esattamente quanto possa essere distruttivo questo tipo di comportamento - dice -. Non ho mai brandito una pistola davanti a nessuno». La donna replica: «Non me l'ha puntata contro, ma si è assicurato che la vedessi».

Datig si definisce una sopravvissuta al traffico sessuale di Heidi Fleiss che negli anni Novanta aveva un giro escort a Hollywood; finora non aveva parlato avendo firmato un accordo di confidenzialità con l'ex fidanzato in cambio di un risarcimento di circa 25 mila dollari - scrive Politico - e non ha fatto mistero di sostenere uno dei rivali repubblicani di Elder, l'ex sindaco di San Diego Kevin Faulconer.

Quest' ultimo e gli altri candidati repubblicani ora usano temi e toni da #MeToo per attaccare Elder sul suo trattamento delle donne. La California è uno dei 20 Stati americani che consentono le «recall election». Poiché ci sono decine di candidati in corsa - tra cui la celebrity Caitlyn Jenner oltre a moltissimi sconosciuti - il vincitore potrebbe prevalere per una percentuale bassissima, del 25% o meno.

L'unica volta che un governatore è stato destituito e sostituito è stato nel 2003, quando il democratico Gray Davis fu rimpiazzato da Arnold Schwarzenegger. La rabbia contro Newsom è in buona parte legata all'accusa di aver danneggiato l'economia e le scuole con troppe chiusure e restrizioni (che ora in parte ritornano a causa della variante Delta). Ma ci sono anche le lamentele per le tasse, l'inflazione, il rischio di razionamento dell'acqua, gli homeless.

E poi una frode milionaria nell'agenzia statale di collocamento e critiche per essere andato al ristorante senza mascherina con gli amici in autunno, quando diceva a tutti di stare a casa. La California è uno degli Stati dove il partito democratico è più forte ma lo stesso governatore eletto a valanga nel 2018 dice che è un'elezione in bilico e gira per lo Stato promettendo spese pubbliche.

