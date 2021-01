"DOPO TUTTO QUELLO CHE HO FATTO PER TRUMP..." - MIKE PENCE È INCAZZATO NERO PER IL CASINO SCATENATO DAI SUPPORTER DEL SUO PRESIDENTE, CHE L'HA SCARICATO SOLO PERCHÉ HA DETTO DI NON POTER SOVVERTITO IL RISULTATO DI UN'ELEZIONE DEMOCRATICA - SI È SFOGATO CON UN AMICO SENATORE E POI HA MESSO COME IMMAGINE DI COPERTINA SU TWITTER UNA FOTO DI BIDEN E KAMALA HARRIS...

DAGONEWS

mike pence mette kamala harris e joe biden come mmagine di copertina su twitter

“Dopo tutto quello che ho fatto per lui”. Il povero Mike Pence si è sfogato così con un suo caro amico al congresso, il senatore repubblicano dell’Oklahoma James Inhofe. Il vicepresidente, fedele alleato di Trump in questi anni, ieri ha avuto un sussulto d’orgoglio e ha deciso di non dare più retta al mattacchione-in-chief: “Il giuramento fatto di sostenere e difendere la Costituzione mi impedisce di rivendicare l'autorità unilaterale di determinare quali voti elettorali debbano essere contati e quali no", ha detto poche ore prima che a Washington si scatenasse il caos, fomentato dal presidente.

james inhofe mike pence

Inhofe ha raccontato la sua conversazione con Pence al giornale locale “Tulsa World”: “Conosco Mike da sempre, non l’ho mai visto arrabbiato come lo era oggi”. E intanto, come vendetta, il vice presidente ha messo come immagine di copertina su Twitter una foto di Joe Biden e Kamala HArris

la bandiera confederale al congresso mike pence al congresso certifica la vittoria di biden mike pence donald e melania trum p membri del congresso portati in salvo mike pence donald trump la polizia fa passare i supporter di trump supporter di trump assaltano il congresso usa la polizia fa passare i manifestanti a washington manifestante vs guardia nazionale la polizia fa passare i supporter di trump 2 mike pence donald trump 1 MIKE PENCE MARC SHORT polizia davanti alla casa bianca la guardia nazionale supporter di trump assaltano il congresso usa supporter di trump assaltano il congresso usa 1 stop the steal le truppe trumpiane senza mascherina al congresso manifestazione black lives matter 1 giugno la polizia fa passare i manifestanti a washington 2 tim ryan caos a washington mike pence e nancy pelosi al congresso