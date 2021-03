"DRAGHI RAPPRESENTA LA MIGLIORE POSSIBILITA' PER L'ITALIA DI CAMBIARE" - "BLOOMBERG" IN LODE DI SUPERMARIO: "HA UNA COMPRENSIONE TECNOCRATICA DEI FALLIMENTI DEL SUO PAESE, ED È LIBERO DALLE CATENE DELLA POLITICA DI PARTITO. PUO' SISTEMARE L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E SCATENARE L'EUFORIA DI SPESA DI CUI L'ITALIA HA BISOGNO PER SOPRAVVIVERE NELL'ECONOMIA GLOBALE POST-PANDEMICA - I FRUGALI STATI SETTENTRIONALI DELL'UE SI PREOCCUPANO CHE ROMA SPRECHI I SOLDI DEL RECOVERY. LA SFIDA PIÙ GRANDE È SE LI INVESTIRÀ…"

Articolo di "Bloomberg" - Dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

PAPA FRANCESCO MARIO DRAGHI

L'Italia è in posizione per ricevere il più grande apporto di fondi dell'Unione Europea per il recupero della pandemia. Chiunque abbia seguito le fortune del paese negli ultimi anni sarà perdonato per aver fatto spallucce: la terza economia più grande della zona euro ha una storia di fallimenti nella spesa di somme molto più piccole a causa della sua burocrazia statale senza speranza.

Ma questa volta c'è un vero motivo di ottimismo. Mentre Mario Draghi è un primo ministro non eletto, l'ex presidente della Banca Centrale Europea ha una comprensione tecnocratica dei fallimenti del suo paese, ed è libero dalle catene della politica di partito quotidiana e dall'austerità punitiva dei precedenti regimi UE. Egli rappresenta la migliore possibilità per l'Italia in decenni di sistemare la sua amministrazione pubblica e quindi di scatenare l'euforia di spesa di cui l'Italia ha bisogno per sopravvivere nell'economia globale post-pandemica – scrive Bloomberg.

mario draghi

Draghi stesso ha fatto i conti sul problema. Dice che di 47,3 miliardi di euro (55,7 miliardi di dollari) di fondi UE destinati all'Italia dal 2014 al 2020, poco più di 3 miliardi di euro, o il 6,7 per cento, sono stati utilizzati. Nel 2017 l'Italia aveva 647 progetti infrastrutturali in corso, ma ad oggi due terzi di questi non sono finiti nemmeno per metà.

I frugali stati settentrionali dell'UE si preoccupano che Roma sprechi i soldi del recovery. La sfida più grande è se li investirà. L'"obiettivo primario" di Draghi è diventare capace di spendere più di 200 miliardi di euro in sovvenzioni e fondi UE legati alla pandemia, e spenderli bene. Il fatto che abbia bisogno di insegnare ai burocrati italiani come fare il loro lavoro mostra la battaglia in salita nella riforma della grande economia più debole della zona euro. L'Italia, come altri paesi dell'UE, ha tempo fino al 30 aprile per presentare i piani su come utilizzare i fondi per la pandemia.

MARIO DRAGHI AL CONSIGLIO EUROPEO

Per avere qualche possibilità di successo, il governo di Draghi deve modernizzare lo stato disfunzionale dell'Italia. La vasta amministrazione pubblica del paese è stata la rovina dei vari primi ministri. Con 3 milioni di dipendenti, i suoi tentacoli si estendono dalle scuole alle aziende statali e a tutti i punti intermedi.

Tagliare la burocrazia e il clientelismo che affligge la pubblica amministrazione è essenziale per gli obiettivi di riforma di Draghi che mirano ad aumentare la produttività e la crescita dell'Italia: in particolare, aggiustare il regime fiscale del paese, la sua burocrazia bizantina e i suoi tribunali lenti. Lo stato sclerotico porta gran parte della colpa per il fatto che l'Italia è al 58° posto su 190 paesi nel sondaggio "Doing Business" della Banca Mondiale. È al 97° posto per quanto riguarda l'ottenimento di permessi di costruzione, al 98° per l'avvio di attività, al 122° per l'applicazione dei contratti e al 128° per le norme fiscali.

mario draghi al senato

È un compito erculeo, ma forse non impossibile. In primo luogo, Draghi gode di un forte sostegno in Italia. Questo è dovuto alla sua posizione personale, ma anche perché i politici dei partiti italiani capiscono che hanno bisogno di sostenerlo per ottenere una fetta del guadagno della pandemia dell'UE. Questo gli dà una migliore possibilità di ottenere il sostegno per dure riforme rispetto a un altro primo ministro italiano tecnocrate, Mario Monti, che nel 2011 aveva solo austerità UE da offrire ai cittadini. Tre delle maggiori federazioni sindacali nazionali italiane hanno firmato un patto con il governo di Draghi, concordando che la riforma della pubblica amministrazione sarebbe un "catalizzatore della ripresa".

mario draghi parla in senato

In secondo luogo, la scelta di Draghi di Renato Brunetta come ministro della pubblica amministrazione è accorta. Brunetta, uno della vecchia guardia politica italiana, ha ricoperto il ruolo prima sotto Silvio Berlusconi. In uno dei pochi punti luminosi di quel governo fallimentare, ha spinto attraverso una prima fase di riforma e ha fatto un richiamo ai "fannulloni" dell'amministrazione statale.

La cosa principale a favore di Draghi è un colpo di fortuna nella tempistica. A causa delle misure di austerità e di una generazione di impiegati statali che raggiungono l'età pensionabile, la pubblica amministrazione ha 300.000 posti di lavoro da riempire. Questo offre la rara possibilità di rinfrescare i ranghi moribondi. Nella pubblica amministrazione, l'età media del personale è di 50,7 anni, il 17% ha più di 60 anni e solo il 3% ha meno di 30 anni. In media ci vogliono quattro anni per riempire i posti di lavoro. Un processo di assunzione poco trasparente ha spesso favorito gli addetti ai lavori rispetto a quelli con competenze adeguate.

DANIELE FRANCO MARIO DRAGHI

Draghi è determinato a rompere questi tabù. È la giusta priorità. Con l'Italia che ha bisogno di usare i fondi pandemici per colpire gli obiettivi dell'UE per la digitalizzazione e la transizione verde, Draghi ha bisogno di persone con le competenze giuste. È preoccupato - giustamente - per le piccole e medie imprese italiane, la spina dorsale dell'economia della nazione, che sono escluse dalla catena di approvvigionamento globale perché la maggior parte sono antiquati digitalmente.

mario draghi con la moglie serena cappello

Draghi vuole assumere più laureati internazionali con diplomi avanzati nel servizio civile, e vuole che le università, i servizi professionali e il settore privato aiutino un'economia che non si è mai ripresa dalla crisi del 2008.

Dovrà fronteggiare dell'opposizione. La lotta più difficile è affrontare la "fuga dalla firma", la famosa abitudine della pubblica amministrazione di evitare di assumersi la responsabilità delle decisioni. Questo è un enorme freno alla produttività che colpisce, per esempio, una ditta individuale di Milano che perde giorni cercando di ottenere l'approvazione di un nuovo codice fiscale o una multinazionale globale che rinuncia ad aprire un nuovo magazzino fuori Napoli perché non riesce a ottenere la firma di un amministratore locale.

christine lagarde con mario draghi

Draghi conosce la dimensione del lavoro. Capisce anche i benefici. Una vera riforma della pubblica amministrazione placherebbe i partner "frugali" del Nord Europa. Inoltre, gli italiani hanno poca fiducia nello Stato. Spendere con prudenza le decine di miliardi in offerta potrebbe aiutare a cambiare la situazione. "Spendere bene sarebbe un passo verso una ricostruzione della fiducia nelle istituzioni e nella legalità", ha detto Draghi questo mese. Una maggiore fiducia pubblica è correlata a una maggiore ricchezza, meno crimine e altre metriche di benessere. Dopo un anno di ulteriori traumi, l'Italia ha bisogno di tutte queste cose.

Mario Draghi visita il centro vaccinale anti Covid dell'aeroporto di Fiumicino jens weidmann e mario draghi