17 apr 2024 14:56

"FAZZO" NON DIMENTICA GLI AMICI – DOMANI SI INSEDIA IL NUOVO CDA DELL’INPS ED ENTRERÀ IN CARICA IL NUOVO PRESIDENTE, GABRIELE FAVA – IL DIRETTORE GENERALE USCENTE, VINCENZO CARIDI, SARÀ “PROMOSSO” CAPO DIPARTIMENTO DEL MINISTERO LAVORO, MA È GIÀ PRONTA LA SUA SOSTITUTA, VALERIA VITTIMBERGA, VECCHIA CONOSCENZA DEL SOTTOSEGRETARIO A PALAZZO CHIGI. NEL 1992, IL CAMERATA “FEZ-ZOLARI” FECE A BOTTE CON GLI AUTONOMI DI SINISTRA PROPRIO IN OCCASIONE DELLA LAUREA DI VITTIMBERGA…