Da “La Zanzara – Radio24”

MAURO GIANNINI

Il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini ne combina un’altra. A La Zanzara su Radio 24 mostra il ciondolo che porta al collo col simbolo della “X Mas” e un fascio littorio con la M del battaglione Mussolini. “Alla X Mas erano eroi, all’epoca mi sarei schierato con la Repubblica di Salò”.

“Sono dannunziano, il fascismo ha fatto tante cose buone”. “Il comunismo ha fatto più danni e morti del fascismo”. “Un figlio gay? Ci parlerei per fargli capire la normalità. E poi gli farei vedere delle belle gnocche”. “Ormai ci vuole la giornata degli etero, il sesso gay è contro natura”. “Papa Bergoglio? Ormai è il capo del Pd”. “Stupri? Fosse per me non ci sarebbero, i responsabili vanno passati per le armi”

CIONDOLO DI MAURO GIANNINI

Il Sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini è stato ospite de La Zanzara su Radio 24 indossando due collane alquanto nostalgiche. Il primo cittadino del piccolo borgo in provincia di Rimini aveva con sè un ciondolo col simbolo della Decima Mas e l’altro dei Battaglioni M.

“Quello della XMas lo porto da oltre trent’anni. Sono i nostri eroi - afferma Mauro Giannini a La Zanzara su radio 24. Sono i nostri eroi. Erano un reparto del Regio Esercito. Poi dopo l’8 Settembre la guerra ha visto l’Esercito dividersi in chi combatteva per il Re e chi per il Duce. Ma alcuni reparti della Decima hanno combattuto per il re. Io sarei andato con la Repubblica sociale, hanno difeso la bandiera”

giuseppe cruciani david parenzo foto di bacco (6)

Oltre al ciondolo della Decima, il Sindaco Giannini indossava anche una “strana” M di Mussolini. “No, è il simbolo dei Battaglioni M anche questi della Decima. Erano un reparto militare di Mussolini. Io fascista? No sono dannunziano. Anche se il fascismo ha fatto tante cose buone”

“Se fosse rimasto Mussolini al Governo sarebbe andata meglio? Rispetto ai politici che abbiamo adesso sicuramente. Ha fatto tanti errori - aggiunge Giannini - come andare con Hitler ma anche cose buoni. Il comunismo ha fatto più danni del fascismo”.

Poi il Sindaco Giannini è tornato all’attacco degli omosessuali: “Se avessi un figlio gay ci parlerei per fargli capire la normalità. Poi se dovesse esserlo mica lo posso ammazzare. Una cura all’omosessualità? Fargli vedere delle belle gnocche”.

Bandiera Decima Mas

E su Papa Bergoglio che vuole benedire gli omosessuali, Giannini rincara la dose: “Ma perchè bisogna mischiare la religione con ste robe, il Papa è diventato il capo del Partito Democratico. Il sesso gay è contro natura. Io vorrei istituire una giornata dell’eterosessualità, perchè iniziano a mancare”

“Sono contrario all’aborto - conclude Giannini a La Zanzara. Se una ragazza resta incinta doveva prendere prima le precauzioni, potrei essere a favore solo c’è un rishcio di morte”. E nel caso di stupro? “Se comadassi io non ci sarebbero, gli stupratori passerebbero per le armi. Farei gli arresti cimiteriali, delle opere di giardinaggio insomma”.

FOTO POSTATE DA MAURO GIANNINI

“30 chilometri all’ora nelle città? Per carità, al massimo nei posti sensibili. Andare ai trenta è improponibile. Clandestini? Li chiamano profughi ma se comandassi io non arriverebbero. Se fossi io a governare fermerei le navi e gli riporterei indietro.

i figli di un ascoltatore della zanzara cantano battaglioni m e fanno il saluto romano