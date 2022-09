"GIANFRANCO FINI HA VOTATO PER FRATELLI D'ITALIA E SI È CONGRATULATO PER LA VITTORIA" - LA RIVELAZIONE DI IGNAZIO LA RUSSA ALLA "MARATONA MENTANA" - "DI MINISTRI NON ABBIAMO MAI PARLATO CON GLI ALLEATI" (MA CHI CI CREDE)" - L'INDIZIO SU GIULIO TERZI - IL SENATORE TORNA SULL'EPISODIO DEL FRATELLO ROMANO DAL SALUTO FASCISTA FACILE: "È STATO COME L'ERRORE DI RADU CON L'INTER CHE CI E' COSTATO LO SCUDETTO" - VIDEO

ignazio la russa enrico mentana 5

(ANSA) - "Gianfranco Fini lo considero un padre della destra: soprattutto quello della prima parte della sua esperienza politica. Posso dichiarare che ha votato per noi e che si è congratulato per la nostra vittoria". Lo rivela Ignazio La Russa in collegamento con la7. "Ieri mi sono emozionato - aggiunge - quando Giorgia ha dedicato la vittoria a chi non c'è più: ho subito pensato a Pinuccio Tatarella, il ministro dell'Armonia, che per primo lavorò e concepì una destra europea e di governo".

ignazio la russa enrico mentana 4

(ANSA) - "Di nomi dei ministri non ne abbiamo mai parlato, ma posso dirvi dei criteri. Si può vedere anche tra chi abbiamo invitato alla nostra Conferenza programmatica di Milano: persone compatibili, che su valori e progetti possono aiutare. Bisogna scegliere le migliori energie ma compatibili con il programma e il progetto". Lo afferma Ignazio La Russa in collegamento con la7. Riguardo al futuro ministro degli Esteri, Ignazio La Russa ha ricordato che Giulio Terzi si dimise dalla guida della Farnesina per essersi rifiutato di inviare in India i marò. "Una scelta - sottolinea - che gli fa ancora oggi grande onore". (ANSA)

LA RUSSA FINI

ignazio la russa enrico mentana 1 ignazio la russa enrico mentana 2