"GIUSEPPI" È TALMENTE DISPERATO CHE PROVA A INDOTTRINARLI FIN DA PICCOLI - CONTE, DEMORALIZZATO DAI SONDAGGI CHE DANNO IL M5S A PICCO, NELLA SUA PUGLIA CONCLUDERÀ IL TOUR ELETTORALE A SOSTEGNO DEI CANDIDATI DELLE AMMINISTRATIVE A CANOSA, SENZA IL PUBBLICO DELLE GRANDI OCCASIONI: COSÌ LA MAESTRA GRILLINA HA PORTATO SUL PALCO GLI (IGNARI) ALUNNI A FARE DA SUPPORTER…

Daniele Dell'Orco per www.ilgiornale.it

giuseppe conte

Pioggia, poche decine di persone e piccoli supporters precettati dalle maestre. Questo lo scenario che ha accolto ieri Giuseppe Conte a Canosa di Puglia, a due passi da casa sua (è di Volturara Appula).

L'ex premier sta concludendo il tour per sostenere i candidati sindaci del Movimento 5 Stelle in vista delle amministrative di domenica. A Canosa Roberto Morra, che cerca la riconferma, è stato supportato da leader pentastellato in persona, che di fronte alla folla delle grandi occasioni ha tenuto un breve discorso sui temi dell'economia, dell'ecologia e dell'agricoltura.

giuseppe conte 4

Poiché nella lista di Morra ci sarebbe anche una maestra dell'Istituto Carella, al comizio di Conte sono stati dirottati anche i piccoli alunni. Come riporta Libero, infatti, alle seconde classi della scuola elementare è stato "casualmente" affidato come compito da svolgere "l'acquisto responsabile", che consiste nel recarsi in centro città per fare acquisti (un gelato) con i soldi messi a disposizione dai propri genitori per imparare il valore del denaro. Caso strano, come destinazione per l'esterna è stata scelta la piazzetta in cui Conte stava tenendo il comizio.

giuseppe conte 2

"I bimbi devono salire per fare il lancio dei palloncini contenenti i pensierini contro la guerra", si legge, utilizzato come pretesto da una delle insegnanti, collega della candidata, per far addirittura salire i piccoli sul palco. Un ultimo giorno di scuola davvero particolare, tra lo sconcerto delle mamme ovviamente tenute all'oscuro di tutto e parecchio infastidite.

Davvero un'immagine indimenticabile per Conte che traina ormai solo i soprammobili, che incassa critiche nei territori in cui la politica pentastellata dell'assistenzialismo non ha dato i frutti sperati (come in Calabria e in Sicilia, dov'è stato contestato in modo veemente da un cittadino), che cerca di utilizzare i bimbi come figuranti nei suoi giardini di casa.

il comizio flop di conte a guidonia

Di fianco al candidato sindaco di Canosa, però, anziché fare un bagno di umiltà e ridimensionarsi una volta per tutte, ha riproposto la sua aura del superuomo solo al comando di una nave che affonda, l'immagine che Rocco Casalino e il suo staff della comunicazione gli avevano sapientemente dipinto addosso durante la pandemia.

Durante il comizio, Morra ha detto: "Sono orgoglioso di aver ricevuto il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ho già avuto modo di ricevere da parte sua gli apprezzamenti e il pieno sostegno per la mia candidatura.

giuseppe conte ardea

Il legame che unisce me e tanti altri sindaci al Presidente Conte è la comune esperienza nel fronteggiare i difficili e terribili momenti della pandemia. In Conte abbiamo trovato un autorevole e sicuro riferimento che ci ha indicato la via d'uscita da questa grave situazione.

E poi, Giuseppe Conte è il Presidente grazie al quale l'Italia ha ottenuto i fondi del PNRR. La Villa Comunale, il rifacimento di parte di Corso San Sabino e altre importanti opere pubbliche sono state finanziate proprio grazie ai fonti del PNRR del governo di Giuseppe Conte. Un ottimo presidente, un grande italiano".

giuseppe conte a civitanova

Siamo tutti col fiato sospeso per capire cosa si inventerà per riempire le altre piazze del tour, proseguito a Molfetta, Terlizzi, Santeramo in Colle, Polignano a Mare e Galatina prima del gran finale di stasera a Taranto, accompagnato dai parlamentari del Movimento 5 Stelle del territorio, dai consiglieri regionali, dai candidati al consiglio comunale nelle liste M5S, oltre che dal candidato sindaco sostenuto dal M5S. La squadra al gran completo. Almeno i figuranti non serviranno.