"GOFFREDO, PARLIAMO DI ALLEANZE ELETTORALI DOPO CHE TU AVRAI RIPETUTO 20 VOLTE COME UN MANTRA THAILANDESE: 'HO SBAGLIATO A PENSARE CHE CONTE FOSSE IL NUOVO PRODI' – CALENDA FA IL BULLO CON GOFFREDONE BETTINI, FAUTORE DEL CAMPO LARGO PD-M5S – LA REPLICA TRANCHANT DI COLUI CHE CONSIDERAVA CONTE “PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI” - "CARO CARLO, IL MANTRA È UNA PRATICA INDUISTA CHE NON C'ENTRA NIENTE CON LA THAILANDIA. ANCORA UNA VOLTA, NON SOLO IN POLITICA, SEI IN ERRORE"...

ELEZIONI: CALENDA 'PUNGE' BETTINI SU CONTE (E 'MANTRA THAI')

(AGI) - "Goffredo, facciamo una cosa, ne parliamo dopo che tu avrai ripetuto come un mantra Thailandese 'ho sbagliato a pensare che Conte fosse il nuovo Prodi' venti volte e siamo a posto cosi'. Poi parliamo di alleanze elettorali". E' la sarcastica risposta che Carlo Calenda riserva al tweet con il quale l'esponente dem Goffredo Bettini aveva osservato che la scelta del leader di Azione di rompere con il Pd "dopo aver siglato un patto unitario solo qualche giorno fa, dimostra la sua inaffidabilita' e spregiudicatezza".

BETTINI A CALENDA: MANTRA E' INDUISTA, NON C'ENTRA CON LA THAILANDIA (DIRE) - "Caro Carlo, riparliamone quando avrai capito che il mantra è una pratica induista che non c'entra niente con la Thailandia. Che è buddista e in piccola parte musulmana. Ancora una volta, non solo in politica, sei in errore". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, in un tweet risponde a Carlo Calenda, che lo aveva invitato a ripetere come un mantra thailandese "ho sbagliato a pensare che Conte fosse un nuovo Prodi" prima di parlare di alleanze elettorali.

