IL "GOLPE BIANCO" DI YOON SUK YEOL - IL PRESIDENTE DELLA COREA DEL SUD DOPO AVER IMPOSTO LA LEGGE MARZIALE L'HA REVOCATA - MENTRE I MILITARI ENTRAVANO ALL'INTERNO DEL PARLAMENTO, L'ASSEMBLEA È RIUSCITA A RIUNIRSI E HA VOTATO ALL’UNANIMITÀ PER INVALIDARE IL COLPO DI MANO. CHIESTO L'IMPEACHMENT - DA QUANDO È DIVENTATO PRESIDENTE NEL 2022, CON UNO SCARTO DELL’1% SUL PROPRIO AVVERSARIO, YOON È STATO "UN'ANATRA ZOPPA" - AGGRESSIVO NELLA SOPPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI STAMPA E INDEBOLITO DA UNA SERIE DI SCANDALI CHE COINVOLGONO ANCHE SUA MOGLIE...

Estratto dell'articolo di Marco Masciaga per “Il Sole 24 Ore”

protesta contro la legge marziale in sud corea 2

La Corea del Sud è precipitata in una crisi costituzionale senza precedenti ieri quando, con una mossa politicamente disperata che ha riportato il Paese indietro di oltre 40 anni, il Presidente Yoon Suk Yeol ha dichiarato lo stato di emergenza e imposto la legge marziale.

Il tentativo di sospendere la democrazia con l’appoggio delle Forze armate ha subìto però un altrettanto repentina battuta d’arresto quando, nel giro di poche ore, il Parlamento è riuscito a riunirsi e a votare all’unanimità per invalidare il colpo di mano.

In base alla Costituzione , il presidente è tenuto a rispettare le decisioni dell’Assemblea. Cosa che, dopo uno stallo di alcune ore, ha promesso di fare, mettendo così fine alla parte più acuta della crisi e, quasi certamente, alla propria carriera politica.

militari dentro il parlamento di seul

L’annuncio del tentato auto-colpo di Stato del presidente è giunto senza preavviso, a tarda sera, durante un messaggio televisivo nel corso del quale l’opposizione è stata accusata di simpatizzare con la Corea del Nord e di paralizzare l’azione di governo. La decisione di sospendere le libertà politiche è stata definita da Yoon come indispensabile per difendere l’ordine costituzionale del Paese.

Nonostante la presenza di soldati attorno all’edificio e l’atterraggio di almeno tre elicotteri dell’aeronautica militare all’interno del compound, 190 deputati sono riusciti a riunirsi e votare all’unanimità per annullare il provvedimento presidenziale «con effetto immediato», un diritto che la Costituzione riconosce alle maggioranze parlamentari.

Yoon Suk Yeol

Il leader dell’opposizione Lee Jae-myung, forte del voto in Parlamento ha immediatamente dichiarato che chiunque avesse agito su ordine di Yoon o dei vertici militari avrebbe commesso un reato, perché la legge marziale era stata «invalidata». Fuori dal Parlamento ci sono stati scontri isolati tra manifestanti e forze di sicurezza, ma quest’ultime non hanno mai aperto il fuoco, dando la sensazione che l’esercito non fosse pronto a un bagno di sangue pur di garantire un futuro politico al presidente Yoon.

Anzi. Dopo il voto, i militari hanno accolto l’invito del presidente del Parlamento affinché si ritirassero dall’Assemblea nazionale, mentre i deputati hanno annunciato che non avrebbero abbandonato l’edificio fino a che il presidente non avesse revocato la legge marziale. Intanto, nelle strade, il numero di persone in marcia verso il Parlamento al canto di: «Arrestate Yoon Suk Yeol!» andava crescendo.

protesta contro la legge marziale in sud corea 1

[...] Da quando è diventato presidente nel 2022, con uno scarto dell’1% sul proprio avversario, Yoon è stato un’«anatra zoppa»: aggressivo nella soppressione della libertà di stampa; indebolito da una serie di scandali che coinvolgono sua moglie, Kim Keon Hee; e sistematicamente incapace di promuovere la sua agenda politica a causa di un Parlamento controllato dall’opposizione. Pochi giorni fa l’opposizione ha addirittura imposto la sua linea sulla legge di bilancio e avviato le procedure per mettere in stato d’accusa alcuni alti funzionari a cui imputa un trattamento di favore per la first lady.

Yoon Suk Yeol

Nella notte, quando sembrava che il Paese fosse destinato a una svolta autoritaria, il ministro delle Finanze aveva dichiarato che il governo avrebbe utilizzato «tutte le misure possibili per la stabilizzazione dei mercati finanziari e valutari, inclusa l’iniezione illimitata di liquidità». A notte fonda, il Korea Stock Exchange non aveva ancora fatto sapere se oggi, mercoledì, sarebbe stato aperto o meno, mentre la Banca centrale ha annunciato un incontro straordinario del suo board. [...]

militari dentro il parlamento di seul 1 colpo di stato in sud corea DONALD TRUMP E YOON SUK YEOL GIOCANO A GOLF Yoon Suk Yeol elicotterri volano sopra il parlamento di seul protesta contro la legge marziale in sud corea