"GUALTIERI? IL CONSOCIATIVISMO ROMANO ALLA BETTINI”. MICHETTI? “LA COMMEDIA DI ALBERTO SORDI”. LA RAGGI? “IL NULLA NO-VAX” – CALENDA SPARA A ZERO SUGLI ALTRI CANDIDATI AL CAMPIDOGLIO - "NEL PD DICONO CHE SONO FASCISTA, LORO SONO I BUONI. GLI ALTRI SONO CATTIVI E FASCISTI. A MENO CHE..." – SE AVESSI DICHIARATO COSE SIMILI A QUELLE DETTE DALLA CIRINNA’ SULLA CAMERIERA SAREI STATO LAPIDATO. TRAVAGLIO AVREBBE…

https://m.dagospia.com/dice-che-il-cane-della-cirinna-e-ricco-de-famija-la-senatrice-dem-si-difende-selvaggia-280783

Estratto dell’intervista a Carlo Calenda di Salvatore Merlo pubblicata da www.ilfoglio.it

carlo calenda

Roberto Gualtieri? “ Il consociativismo romano alla Bettini”. Enrico Michetti? “La commedia di Alberto Sordi”. E Virginia Raggi? “Il nulla no-vax”. Seduto nel suo ufficio su corso Vittorio Emanuele, quasi di fronte a Piazza del Gesù, antica memoria democristiana, Carlo Calenda fuma una sigaretta dietro l’altra ed è esattamente come uno se lo immagina: tuona e scalcia, sfida i suoi avversari in queste elezioni a sindaco di Roma, ma ce l’ha anche con gli intellettuali alla Tomaso Montanari (“curatore dei miei stivali”) e ovviamente con i sindacati “che stanno condannando a morte Ama e Atac, le aziende partecipate dei trasporti e della nettezza urbana. Se continua così faranno la fine di Alitalia. Bettini lo ha già detto: il Pd governerà con i sindacati.

enrico michetti roberto gualtieri virginia raggi carlo calenda foto di bacco (3)

Auguri”. E ce l’ha con il Pd, Calenda. Forse soprattutto. Scarsa simpatia ricambiata. Goffredo Bettini, detto il Monaco, l’uomo che sussurrava ai sindaci di Roma e che adesso aiuta Gualtieri, ha detto che votare Calenda è come votare Raggi. “Ma se sono loro che ci governano con la Raggi e il M5s!”, ride Calenda mentre batte il palmo della mano sul suo programma (circa duemila pagine: “Nessuno ha messo insieme tante idee pratiche per Roma come ho fatto io”). Il Pd amministra con i Cinque stelle nel Lazio, in regione. E pure al governo nazionale. “E dico di più”, riprende Calenda. “Se Gualtieri diventa sindaco, i Cinque stelle entrano in giunta cinque minuti dopo. I grillini sono già nelle sue liste elettorali”.

virginia raggi carlo calenda roberto gualtieri enrico michetti foto di bacco enrico michetti roberto gualtieri virginia raggi carlo calenda foto di bacco (1) carlo calenda virginia raggi enrico michetti roberto gualtieri foto di bacco

carlo calenda roberto gualtieri foto di bacco (1) carlo calenda foto di bacco (3) carlo calenda roberto gualtieri enrico michetti foto di bacco carlo calenda foto di bacco (4) carlo calenda foto di bacco (2) carlo calenda foto di bacco (1) carlo calenda roberto gualtieri foto di bacco (2)