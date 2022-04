SALVATE IL SOLDATO LETTA: IL SUO CAMPO LARGO E’ DIVENTATO UN’AIUOLA - COME SI SPIEGA COSÌ LA VOGLIA DI PROPORZIONALE DI ENRICHETTO? CONTE, DA “PUNTO FORTISSIMO DI RIFERIMENTO DI TUTTE LE FORZE PROGRESSISTE” (BETTINI DIXIT) SI È TRASFORMATO IN FONTE DI IMBARAZZO PER LE SUE POSIZIONI SU GUERRA, ARMI E RUSSIA. NEL PD SI REGISTRA, INVECE, LA FRONDA INTERNA DEI ROSSI TOSCANI (CHITI, ROSSI E BINDI) – “L'AUMENTO DELLE SPESE MILITARI FINO AL 2% DEL PIL, CHIESTO DALLA NATO, È NON SOLTANTO ETICAMENTE INACCETTABILE, MA POLITICAMENTE SBAGLIATO”