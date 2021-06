8 giu 2021 09:09

"HO LASCIATO IL M5S PERCHÉ CONSIDERAVO QUEL SOGNO FINITO" - DOPO AVER LASCIATO I CINQUESTELLE E IL PASSAGGIO AL GRUPPO MISTO, L'EX DIRETTORE DI SKYTG, EMILIO CARELLI, APPRODA AL PARTITINO DI TOTI E BRUGNARO: "AVENDO FATTO PER 40 ANNI IL GIORNALISTA E NON IL POLITICO DI PROFESSIONE NON MI RITROVO VINCOLATO ALLE CATEGORIE DESTRA-SINISTRA. SOSTERRO' DRAGHI CONVINTAMENTE…"