29 mar 2024 19:15

"IO NON SONO COSÌ SPECIALE, MA ALMENO NON SONO TRUMP”. BIDEN, NON TE BUTTA’ GIU’ COSÌ! – A UN EVENTO ELETTORALE IL PRESIDENTE RIVELA: “QUASI TUTTI I LEADER DEL MONDO MI DICONO 'NON PUOI LASCIARE CHE TRUMP VINCA'. HA DETTO CHE SE PERDE DI NUOVO A NOVEMBRE SARÀ UN BAGNO DI SANGUE. MA CHE DIAVOLO HA QUESTO TIZIO?" – SLEEPY JOE SPERA NEI VOTI DI NIKKI HALEY PER BATTERE "THE DONALD". IL SUO NUOVO SPOT ELETTORALE DIRETTO AI REPUBBLICANI DELUSI: “SE HAI VOTATO PER LEI, TRUMP NON VUOLE IL TUO VOTO..."