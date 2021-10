"IO E SALVINI CI CAPIAMO" ; "SALVINI È UNA DELLE PERSONE PIÙ FALSE CHE ABBIA MAI CONOSCIUTO" – NELLA SUA AUTOBIOGRAFIA TUTTE LE GIRAVOLTE DI DI MAIO SUL "CAPITONE" – LA CHICCA E’ L'INCONTRO SEGRETO CON BERLUSCONI NEGLI STUDI MEDIASET DI COLOGNO MONZESE PRIMA DELLE EUROPEE DEL 2019, L’INIZIO DEL DECLINO DEI PENTASTELLATI – IL RAPPORTO OTTIMO DI DI MAIO CON GLI ESPONENTI DI FORZA ITALIA...

Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

luigi di maio foto di bacco

E' la vera chicca del libro di Luigi Di Maio che uscirà domani ("Un amore chiamato politica", edito da Piemme). E svela l'incontro, a tu per tu, tra l'attuale ministro degli Esteri e Silvio Berlusconi. Due mondi in apparenza opposti che si toccarono, ormai più di due anni fa.

Il fatto, racconta il big del M5s nella sua autobiografia, risale alla campagna elettorale per le elezioni Europee del 2019 (l'inizio del declino dei pentastellati, usciti dalle politiche come prima forza del Parlamento).

LUIGI DI MAIO - UN AMORE CHIAMATO POLITICA

Di Maio all'epoca era vicepremier del governo gialloverde con la Lega di Matteo Salvini e capo politico dei grillini.

BERLUSCONI DI MAIO

Siamo a Milano, negli studi Mediaset di Cologno Monzese. Di Maio è appena uscito dalla registrazione di un programma tv quando, a sorpresa, incontra in un corridoio il Cav. Un faccia a faccia non programmato dal grillino. L'inizio di un percorso personale e politico all'insegna della realpolitik. Dal giorno di quel fatale faccia a faccia ne sono passati di tempi e di governi. Visto che ora proprio Di Maio siede in consiglio dei ministri con gli esponenti di Forza Italia. Con i quali pare che il feeling sia ottimo.

Salvini Di Maio

DAL "CI CAPIAMO" A "È UN FALSO": LE GIRAVOLTE DI DI MAIO SU SALVINI

Samuele Finetti per www.ilgiornale.it

"Io credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per questo Paese". "Non ho nessuna intenzione di far parte di un movimento che si allea con la Lega". "Io e Salvini quando ci sentiamo ci capiamo". "Salvini è una delle persone più false che abbia mai conosciuto". È difficile crederlo, ma queste frasi sono state pronunciate dalla stessa persona. L'ultima è una citazione tratta da un libro in uscita: "Un amore chiamato politica", autore Luigi Di Maio.

luigi di maio foto di bacco (2)

Già, perché alla veneranda età di 35 anni, il ministro degli Esteri ha deciso che l'Italia non potesse fare a meno della sua autobiografia. Scorrendo le 185 pagine del volumetto, il lettore ripercorre l'epopea di Di Maio, dai primi meet-up grillini fino alla Farnesina, passando per Montecitorio, il primo governo Conte - quando, dall'alto del suo diploma classico, venne nominato ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro - e i due anni e mezzo come capo politico del Movimento 5 Stelle. Il tratto comune salta all'occhio presto: la giravolta, cardine attorno a cui ruota sin dall'inizio l'avventura grillina. Perché il Di Maio che attacca Matteo Salvini è lo stesso che sorrideva insieme a lui mentre veniva annunciata l'approvazione di Quota 100 e del reddito di cittadinanza.

LUIGI DI MAIO E MATTEO SALVINI

È lo stesso che trattò i nomi per il Conte I insieme al leader del Carroccio, e che fece muro sui decreti sicurezza quando ancora 5Stelle e Lega andavano a braccetto, per poi definirli "deludenti". Poi arrivò l'estate del 2019, l'estate della rottura. Di Maio e Salvini si sentirono per l'ultima volta nei giorni roventi della crisi di governo, si legge nel libro. Seduti uno vicino all'altro, divisi solo dal dimissionario Giuseppe Conte. Salvini scuro in volto. Di Maio, invece, gongolava mentre il "suo" presidente del Consiglio diceva quello che forse avrebbe voluto dire lui. Resta da capire come sia possibile passare da un estremo all'altro, dalle lodi a Salvini per il pragmatismo e la capacità di lavorare "sui fatti" alle parole di disprezzo. Forse Di Maio lo spiegherà nella sua prossima fatica letteraria.

