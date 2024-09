"ISRAELE HA SUPERATO TUTTE LE LINEE ROSSE. È UNA DICHIARAZIONE DI GUERRA" - IL LEADER DI HEZBOLLAH, HASSAN NASRALLAH, TIENE IL DISCORSO DOPO CHE IL MOSSAD HA FATTO SALTARE IN ARIA I CERCAPERSONE DEI TERRORISTI: "ISRAELE VOLEVA UCCIDERE 5MILA PERSONE IN DUE MINUTI. ABBIAMO SUBITO UN DURO COLPO MA FERMIAMO GUERRA SOLO SE LO STATO EBRAICO SI FERMA A GAZA" - E DURANTE IL SUO COMIZIO, UN'INTENSA SERIE DI ATTACCHI AEREI ISRAELIANI È PIOMBATA NEL SUD DEL LIBANO...

RAID DI ISRAELE NEL SUD DEL LIBANO MENTRE PARLA NASRALLAH

discorso di hassan nasrallah 4

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Un'intensa serie di attacchi aerei israeliani si è registrata nel sud del Libano in corrispondenza dell'inizio dell'atteso discorso televisivo del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Lo riferiscono media libanesi.

HEZBOLLAH, FERMIAMO GUERRA SOLO SE ISRAELE SI FERMA A GAZA

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Il fronte libanese rimarrà aperto finché non finirà l'aggressione di Israele contro Gaza: lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah.

NASRALLAH, 'DA ISRAELE UNA DICHIARAZIONE DI GUERRA'

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Quello che ha fatto in Israele" facendo esplodere cercapersone e walkie talkie colpendo i civili "è una dichiarazione di guerra contro la sovranità del Libano, è un atto di guerra". Lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah, nel suo discorso televisivo.

ESPLOSIONE CERCAPERSONE E DI WALKIE TALKIE DI HEZBOLLAH

NASRALLAH, 'ABBIAMO SUBITO UN DURO COLPO, SENZA PRECEDENTI'

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Non c'è dubbio che abbiamo subito un duro colpo che non ha precedenti nella nostra storia... questo livello di criminalità forse non ha precedenti nel mondo": lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah.

NASRALLAH, 'ISRAELE HA CONDOTTO UNA VASTA AZIONE TERRORISTICA'

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Quello che è successo è stata una grande operazione terroristica", Israele "ha compiuto due massacri tra martedì e ieri". Lo ha detto il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso in diretta tv.

NASRALLAH, 'IL CONTO DELLE NOSTRE VITTIME NON È ANCORA FINITO'

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Non abbiamo ancora finito di contare le nostre vittime, tra morti e feriti": lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah.

discorso di hassan nasrallah 3

NASRALLAH, LEADER HEZBOLLAH, MOLTI COMBATTENTI FERITI AGLI OCCHI

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Il numero di combattenti con lesioni agli occhi è elevato e c'è pressione sugli ospedali, che stanno facendo un grande sforzo". Lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, nel tanto atteso discorso trasmesso in diretta tv da una località segreta.

NASRALLAH, 'ISRAELE HA SUPERATO TUTTE LE LINEE ROSSE'

esplosione dei cercapersone degli hezbollah 5

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Il nemico israeliano ha preso di mira migliaia di cercapersone e ha così violato tutte le leggi... ha superato tutte le linee rosse". Lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah, nel suo discorso televisivo.

NASRALLAH, 'ALCUNI FERITI TRASPORTATI IN SIRIA O IN IRAN'

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Alcuni nostri feriti sono stati trasportati per le cure in Siria o in Iran". Lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, nell'atteso discorso trasmesso in diretta tv da una località segreta.

HEZBOLLAH, 'ISRAELE VOLEVA UCCIDERE 5MILA PERSONE IN 2 MINUTI'

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Israele voleva uccidere 5mila persone in due minuti. Ma visto che molti dispositivi erano spenti, non funzionanti o non distribuiti, il bilancio è stato più basso": lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hassan Nasrallah.

esplosione dei cercapersone degli hezbollah 7 discorso di hassan nasrallah 2 esplosione dei cercapersone degli hezbollah 2 esplosione dei cercapersone degli hezbollah 3 HASSAN NASRALLAH esplosione dei cercapersone degli hezbollah esplosione dei cercapersone degli hezbollah esplosione dei cercapersone degli hezbollah 6 esplosione dei cercapersone degli hezbollah esplosione dei cercapersone degli hezbollah - 1 esplosione dei cercapersone degli hezbollah 1 esplosione dei cercapersone degli hezbollah 8 esplosione dei cercapersone degli hezbollah 9