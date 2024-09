30 set 2024 11:27

"PER ISRAELE QUESTO ERA IL MOMENTO MIGLIORE PER UN AZIONE CONTRO HEZBOLLAH" - ETTORE SEQUI: “A POCHE SETTIMANE DALLE ELEZIONI NEGLI STATI UNITI, APPROFITTANDO DI UN PROGRESSIVO INDEBOLIMENTO DI BIDEN E PER ANTICIPARE UNA EVENTUALE VITTORIA DI HARRIS, NETANYAHU HA PREFERITO 'INCASSARE' TUTTO SUBITO, CREANDO UNA SITUAZIONE DI FATTO COMPIUTO" - LE DIVERGENZE CON WASHINGTON, IL "PESO" DEGLI OLTRE 70MILA SFOLLATI DAL NORD DEL PAESE E L'ANNIVERSARIO DEL 7 OTTOBRE: "UN MODO PER GALVANIZZARE L'OPINIONE PUBBLICA E METTERE IN OMBRA LE PROTESTE DEI PARENTI DEGLI OSTAGGI..."