"LEGGI LA COSTITUZIONE E PRENDITI UN CALMANTE" – RICICCIA PURE LA RENZIANA ALESSIA MORANI (ANNAMO BENE!) E SPARA ALZO ZERO CONTRO LA MELONI - ALLA DEPUTATA PIDDINA NON È PIACIUTA LA FRASE CON CUI LA LEADER DI FRATELLI D'ITALIA HA AFFERMATO CHE L'ACCORDO PD-M5S È STATO FATTO PER TENERSI LA POLTRONA E HA SPIEGATO CHE IL SUO PARTITO SCENDERÀ IN PIAZZA QUALORA DOVESSE NASCERE IL GOVERNO GIALLOROSSO...

Andrea Pegoraro per www.ilgiornale.it

"Una lettura della Costituzione e un po' di gocce di calmante”. Sono questi i due consigli che la deputata del Pd, Alessia Morani, ha voluto dare su Twitter a Giorgia Meloni che, in un video sui social, invitava a tornare subito alle urne.

La Morani contesta, in particolare, alla leader di Fratelli d’Italia che la nascita del governo giallorosso sia una mera operazione di Palazzo, volta a conservare il potere. "Stanno facendo di tutto per togliervi la parola.

Stanno rubando il governo per impedire agli italiani di votare e tenersi la poltrona”, aveva detto la Meloni nel suo video. Concetto che la leader di Fratelli d’Italia ha ribadito anche oggi al termine del colloquio col Capo dello Stato: “Abbiamo chiesto al presidente Mattarella che concluda in ogni caso entro oggi, di non prolungare i tempi di questa crisi e di assumere decisioni subito, senza concedere altro tempo a questo spettacolo osceno di baratto di poltrone".

meloni

La Meloni ha spiegato che il suo partito continuerà a denunciare quello che stanno combinando le altre formazioni politiche e che scenderà in piazza qualora dovesse nascere il governo Pd-M5S, invitando tutti gli italiani a fare altrettanto. Ha poi aggiunto che “manifestare il proprio dissenso non è eversivo, lo chiedo dal Quirinale perché non sto dicendo niente di diverso da quello che prevede la nostra Costituzione”. E ha concluso usando l’aggettivo “vergognoso” per indicare quello che si sta facendo verso i cittadini, “gli italiani non possono votare, potranno almeno dire la loro".

