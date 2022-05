10 mag 2022 18:00

"MAD VLAD" È PRONTO A FARE ANCORA PIÙ SUL SERIO - SECONDO L'INTELLIGENCE AMERICANA, È PROBABILE CHE PUTIN IMPONGA LA LEGGE MARZIALE IN RUSSIA PER CONTINUARE A PORTARE AVANTI LA GUERRA IN UCRAINA - GLI USA SOSTENGONO CHE CI SIA UNA DISCREPANZA TRA LE AMBIZIONI DELLO ZAR E LE ATTUALI CAPACITÀ MILITARI DELLE SUE FORZE: "IL PRESIDENTE RUSSO POTREBBE PRENDERE DECISIONI PIÙ DRASTICHE, TRA CUI IL RIORIENTAMENTO DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE O AZIONI CHE POTREBBERO PORTARE A UN'ESCALATION MILITARE…"