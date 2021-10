"METTERE IN DISCUSSIONE IL REDDITO DI CITTADINANZA, IN QUESTA FASE CHE STA VIVENDO IL PAESE, È INSPIEGABILE E IMMOTIVATO" - IL MINISTRO PATUANELLI ALZA LO SCUDO ALL'IPOTESI DI RIFORMA DEL SUSSIDIO: "SE CERTE TENSIONI SOCIALI NON SI SONO SVILUPPATE È PROPRIO GRAZIE A UNO STRUMENTO COSÌ PROFONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO. LO RICEVONO UN MILIONE E 400MILA FAMIGLIE, CON UN VALORE MEDIO DI 546 EURO A NUCLEO. CIÒ VUOL DIRE CHE STIAMO PARLANDO DI PERSONE CHE VIVONO SOTTO LA SOGLIA DI POVERTÀ…"

Estratto dell'articolo di Lara Loreti per "la Stampa"

MARIO DRAGHI STEFANO PATUANELLI

«Mettere in discussione il reddito di cittadinanza, in questa fase che sta vivendo il Paese, è inspiegabile e immotivato: se certe tensioni sociali non si sono sviluppate è proprio grazie a uno strumento così profondo di sostegno al reddito. Una misura che è andata bene e che deve essere rifinanziata, potenziata e ampliata il più possibile». Il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli difende con tenacia il cavallo di battaglia del Movimento 5Stelle. […]

reddito di cittadinanza alle poste

Ora le cose stanno cambiando, l'economia tira un respiro di sollievo, a partire dal mondo del vino. E quindi Patuanelli non ci sta: rispetto ma non condivido la battaglia di chi scende in piazza «civilmente» per dire no a vaccino e green pass, dice. Misure che - sottolinea il ministro - sono «strumenti di libertà e non una contrazione della democrazia». Perché «non c'è nessuna dittatura in corso, ma solo la volontà di non chiudere più le attività produttive e commerciali, i bar e le aziende». […]

intervento del ministro stefano patuanelli foto di bacco (2)

Il Reddito di cittadinanza crea frizioni fra le forze di governo, che valore ha per il Paese?

«Abbiamo rifinanziato venerdì, col decreto fiscale, la misura per il 2021 perché purtroppo sempre più persone, anche a causa della pandemia, hanno avuto necessità di un sostegno al reddito: sono un milione e 400mila famiglie, con un valore medio di 546 euro a nucleo. Ciò vuol dire che stiamo parlando di persone che vivono sotto la soglia di povertà o molto vicino, e mettere in discussione questo strumento è al di fuori dal tempo.

IL REDDITO DI CITTADINANZA

Siamo però disponibilissimi a migliorare le politiche attive del lavoro e a ragionare su come far sì che quella parte di persone occupabili, circa un terzo della platea del reddito di cittadinanza, possano trovare lavoro più facilmente attraverso un percorso di formazione e aumento delle competenze».

Ministro, in questo momento c'è tensione nella maggioranza, il premier Draghi ha chiesto di abbassare i toni. Il governo resisterà?

«Il governo ha un obbiettivo: fare le riforme strutturali che servono affinché gli effetti delle grandi risorse che investiremo col Piano nazionale di ripresa e resilienza siano moltiplicate nella loro entità e abbiano una maggiore capacità di penetrazione su tutti i tessuti produttivi. Solo questo tipo di esecutivo può essere in grado di fare le riforme di cui il Paese ha bisogno: ci hanno provato tanti governi, ma le componenti politiche in qualche modo avevano bisogno di visibilità […]». […]

reddito di cittadinanza coronavirus e poverta' 7