"MEZZO MONDO VUOLE CHE ANDIAMO AL GOVERNO CON IL PD: DAL VATICANO, AL QUIRINALE, A BRUXELLES": PAROLA DI 5STELLE -INTANTO NEL CORSO DEL COLLOQUIO AVUTO OGGI CON ZINGARETTI, DI MAIO AVREBBE PROPOSTO AL SEGRETARIO DEM, PER SUPERARE IL VETO SU CONTE, DI LASCIARE AL PD LA MAGGIOR PARTE DEI MINISTERI CHIAVE. IL M5s SMENTISCE (IN REALTÀ SI TRATTEREBBE DI UN MODO DA PARTE DEL SEGRETARIO PD PER PREPARARE IL TERRENO AL SUO "SI" A CONTE PREMIER...)

Marco Antonellis per Dagospia

giuseppe conte luigi di maio 3

Nel corso del colloquio con Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio avrebbe proposto al segretario dem, per superare il veto su Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, di lasciare al Pd la maggior parte dei ministeri chiave di un eventuale esecutivo con M5s. E' quanto si apprende da qualificate fonti della segreteria del partito democratico. In questo modo, si realizzerebbe quella discontinuita' chiesta dal segretario Zingaretti con quasi un 'monocolore' Pd guidato pero' dal presidente del Consiglio dimissionario.

GIUSEPPE CONTE CON SERGIO MATTARELLA PER LE DIMISSIONI

Tutto a posto? Mica tanto. In realtà, secondo autorevolissime fonti pentastellate, si tratterebbe soltanto di un modo da parte del segretario Pd Nicola Zingaretti per preparare il terreno al suo "Si" a Conte Premier. "Di ministri non si è discusso affatto" spiegano "siamo il primo partito in Parlamento e non regaleremo di certo i ministeri chiave".

FOTOMONTAGGIO – LUIGI DI MAIO NICOLA ZINGARETTI

Una cosa sola è sicura: "Mezzo mondo vuole che andiamo al governo con il Pd: dal Vaticano, al Quirinale, a Bruxelles". Non vorremmo essere nei panni di Zingaretti, spiegano le medesime fonti: le pressioni sul segretario Dem per "cedere" su Conte sono fortissime. E non certo da parte dei 5Stelle.

