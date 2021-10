18 ott 2021 18:49

"LA MIA RISPOSTA È IL SILENZIO" - LILIANA SEGRE REPLICA GELIDA A GIAN MARCO CAPITANI CHE DOPO LE OFFESE ("LEI DOVREBBE SPARIRE") LE HA SCRITTO UNA LETTERA APERTA. IL LEADER NO GREEN PASS DE’ SINISTRA AVEVA PROVATO A SCUSARSI: “MI DISPIACE NON ESSERMI ESPRESSO IN MODO PIÙ APPROPRIATO" - VIDEO