"SUI MIGRANTI L'EUROPA E' ASSENTE, IGNORANTE E SORDA, DOVREMO MUOVERCI PER CONTO NOSTRO" – DOPO UNA GIORNATA DI SCAZZI CON TRA LEGA E PALAZZO CHIGI ("LA VIA DIPLOMATICA NON HA PORTATO A NIENTE"), SALVINI TIRA IN BALLO LA MARINA MILITARE PER FERMARE GLI SBARCHI: "DOBBIAMO DIFENDERE LE FRONTIERE CON OGNI MEZZO NECESSARIO" - E ATTACCA LA GERMANIA: "DANNO MILIONI DI EURO A ONG PER PORTARE I MIGRANTI IN ITALIA" - MA ALLA DUCETTA NON PIACE LA GESTIONE FAI-DA-TE DI SALVINI: "LA MIGRAZIONE RICHIEDE UNA RISPOSTA COLLETTIVA”

Estratto dell’articolo di Cesare Zapperi per il “Corriere della Sera”

migranti a lampedusa 4

«Stiamo lavorando come governo tutti insieme, senza nessuna differenziazione e nel rispetto del lavoro gli uni degli altri per un nuovo decreto sicurezza. E visto che l’Europa è clamorosamente assente, lontana, distratta, ignorante e sorda, dovremo muoverci per conto nostro e difendere le frontiere per conto nostro».

Tocca a Matteo Salvini, al culmine di una giornata convulsa che poteva segnare una profonda crepa nei rapporti tra Lega e Fratelli d’Italia proprio sul fronte caldo dell’immigrazione, metterci una pezza e rilanciare. Il vicepremier difende il lavoro fatto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e nega divergenze di vedute, correggendo in modo plateale le dichiarazioni rilasciate nella mattina di ieri dal vicesegretario della Lega Andrea Crippa a Affaritaliani.it.

giorgia meloni matteo salvini

Alla domanda sull’efficacia della strategia adottata finora dalla premier, il deputato brianzolo, di solito parco di esternazioni, aveva risposto con un sorprendente «a occhio no». Aggiungendo: «La via diplomatica non ha portato a niente. Il governo della Tunisia (con cui Meloni ha stretto un accordo, ndr ), è evidente, ha dichiarato guerra all’Italia. Non è possibile che un Paese come l’Italia sia sotto ricatto degli Stati del Nord Africa».

migranti a lampedusa 2

Parole pesanti, che hanno mandato in fibrillazione i vertici di FdI ma anche il gruppo dirigente leghista (anche se qualcuno, malizioso, lascia trasparire la possibilità che si tratti di un’uscita concordata in un classico gioco delle parti). Che, sarà un caso, non appena le dichiarazioni di Crippa sono apparse su tutte le home page dei siti di informazione, sono piombati in un silenzio assoluto.

Silenzio rotto all’ora di cena da Salvini appena arrivato a Caltanissetta per tenere a battesimo la prima festa della Lega in Sicilia. «Io penso — spiega il ministro — che Giorgia abbia fatto un lavoro eccezionale a livello internazionale, andando ovunque e raccogliendo consensi da tutti».

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI

Chiarito il concetto, ecco il contrattacco: «Se poi nei fatti a Bruxelles, Berlino e Parigi si voltano dall’altra parte ne dobbiamo prendere atto e difendere le nostre donne, i nostri uomini, le frontiere con ogni mezzo necessario che la democrazia mette a disposizione». […]

«Marina militare? Non escludo nessun tipo di intervento».E poi c’è un velenoso riferimento alla Germania: «Ci sono istituzioni tedesche che danno milioni di euro a Ong per portare i migranti in Italia. È un fatto».

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI MEME

Sull’attacco di Crippa, da Palazzo Chigi arriva una nota relativa all’esito dell’incontro con Viktor Orbán a Budapest: «La migrazione è una sfida comune per l’Unione che richiede una risposta collettiva» (ma Salvini, come si è visto, propende per il fai da te). […]

lotta continua meme su giorgia meloni e matteo salvini by edoardo baraldi

migranti a lampedusa 3 migranti arrivano a lampedusa 1