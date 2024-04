15 apr 2024 15:57

"IL MIO PROCESSO E' UN ATTACCO AGLI USA, IN AULA LOTTERÒ PER LA LIBERTÀ DI 300 MILIONI DI AMERICANI” – LO SCRIVE TRUMP SU “TRUTH”, PRIMA DI ANDARE IN TRIBUNALE A NEW YORK PER L'INIZIO DEL PRIMO DEI QUATTRO PROCESSI PENALI IN CUI È COINVOLTO - L'EX PRESIDENTE RISCHIA FINO A QUATTRO ANNI PER AVER PAGATO NEL 2016, SECONDO L'ACCUSA, STORMY DANIELS, UNA PORNOSTAR, AFFINCHE' NON SVELASSE UN LORO RAPPORTO SESSUALE - LA PIATTAFORMA SOCIAL DI "THE DONALD" CROLLA OLTRE IL 17% A WALL STREET: A PESARE, OLTRE AL PROCESSO, SONO LE...