30 lug 2021 10:57

"LA MOSSA DI DRAGHI PUO' CAMBIARE L'ITALIA" - IL "NEW YORK TIMES" ELOGIA LA DECISIONE DI SUPERMARIO DI PORRE LA QUESTIONE DI FIDUCIA SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E RICORDA IL CASO DI MALAGIUSTIZIA CHE HA COINVOLTO IL SINDACO DI LODI, SIMONE UGGETTI: "CASI COME QUELLO SONO TROPPO FREQUENTI IN ITALIA, DOVE L'AMPIO POTERE DI MAGISTRATI SPESSO MOSSI DALL'IDEOLOGIA PUÒ ESSERE USATO PER INSEGUIRE VENDETTE POLITICHE O DOVE LE AZIENDE POSSONO RIMANERE INTRAPPOLATE IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI INGOMBRANTI E SCORAGGIANTI TRA I PIÙ LENTI D'EUROPA".