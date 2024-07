"NEGRI! ECCO COSA HANNO FATTO I NEGRI!" – FRED TRUMP TERZO, NIPOTE DEL TYCOON, RIVELA IN UN LIBRO I COMMENTI RAZZISTI DELLO ZIO, CANDIDATO REPUBBLICANO ALLA CASA BIANCA – IMPRENDITORE IMMOBILIARE DI SUCCESSO, IL NIPOTINO TERRIBILE RIFERISCE ANCHE CHE DURANTE L'EPIDEMIA DI COVID LO ZIO, ALLORA CAPO DELLA CASA BIANCA ARGOMENTÒ CHE SAREBBE STATO OPPORTUNO FAR MORIRE I DISABILI PER NON CAUSARE ULTERIORI SPESE A CHI DOVEVA PRENDERSENE CURA...

donald trump

(ANSA) - Un nipote di Donald Trump ha messo in piazza commenti imbarazzanti e a sfondo razzista dello zio, alcuni dei quali proferiti dopo che ignoti avevano danneggiato un'auto decapottabile a cui era particolarmente affezionato. "Negri! Ecco cosa hanno fatto i negri!", avrebbe esclamato l'ex presidente per la seconda volta candidato alla Casa Bianca secondo il nipote Fred Trump Terzo, che ricostruisce la scena in 'All In The Family', un memoir sulla vita all'ombra del tycoon.

L'episodio non è il solo a effetto shock raccontato da Fred, fratello di Mary Trump, la psicologa che a sua volta, durante la prima corsa di Donald alla Casa Bianca, con il suo libro di memorie aveva intaccato la patina dorata di cui si era ammantato il candidato.

fred trump 1

Imprenditore immobiliare di successo, Fred Terzo riferisce anche che durante l'epidemia di Covid l'allora capo della Casa Bianca argomentò a voce alta che sarebbe stato opportuno far morire i disabili per non causare ulteriori spese a chi doveva prendersene cura. Il commento sarebbe stato fatto nel maggio 2020, al termine di una riunione alla Casa Bianca con responsabili dell'amministrazione e membri di organizzazioni per i diritti dei disabili.