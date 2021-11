11 nov 2021 14:26

"NON CI FACCIAMO INTIMIDIRE" - GENTILONI REPLICA A LUKASHENKO PRONTO A INTERROMPERE IL TRANSITO DEL GAS ATTRAVERSO IL GASDOTTO YAMAL-EUROPE SE L’UE INTRODURRÀ NUOVE SANZIONI CONTRO MINSK IN SEGUITO ALL’AGGRAVAMENTO DELLA CRISI DEI MIGRANTI – DOPO LE DICHIARAZIONI DEL DITTATORE BIELORUSSO GAS IN IN LIEVE RIALZO NELLE BORSE EUROPEE...