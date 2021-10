5 ott 2021 11:08

"NON DARÒ INDICAZIONI DI VOTO: I CITTADINI NON SONO MANDRIE DA PORTARE AL PASCOLO" - VIRGINIA RAGGI ROSICA PER LA BASTONATA ALLE ELEZIONI E SI PRESENTA IN CONFERENZA STAMPA SENZA I LEADER FICO, CONTE E DI MAIO, SCAPPATI A NAPOLI A FESTEGGIARE MANFREDI: "DOPO CINQUE ANNI DI ATTACCHI PERSONALI A CUI NESSUNO AVREBBE RESISTITO HO OTTENUTO POCO MENO DI QUANTO HANNO PRESO CORAZZATE DI CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA. VIGILERÒ SUL NUOVO SINDACO…"