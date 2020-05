"NON MI RISULTA NESSUN RISCATTO PAGATO ALTRIMENTI DOVREI DIRLO" - LUIGI DI MAIO, A “FUORI DAL CORO”, INDOSSA LA FACCIA DI BRONZO E SMENTISCE IL PAGAMENTO DI 4 MILIONI DI EURO PER LA LIBERAZIONE DI SILVIA ROMANO: “PERCHÉ DOBBIAMO CREDERE A UN TERRORISTA? È LEGITTIMO FARSI DELLE DOMANDE, MA PERCHÉ SE UN TERRORISTA CHE VIENE INTERVISTATO E DICE UNA COSA, LA SUA PAROLA VALE PIÙ DELLO STATO ITALIANO?"

GIUSEPPE CONTE - SILVIA ROMANO CON I GENITORI - LUIGI DI MAIO

"Non mi risultano riscatti per Silvia Romano". Luigi Di Maio, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, si gioca il tutto per tutto: "Perché dobbiamo credere a un terrorista?", domanda al pubblico il ministro degli Esteri, smentendo così le voci dettagliate sui 4 milioni pagati dallo Stato all'organizzazione terroristica somala Al Shabaab per la liberazione della 24enne cooperante milanese. "Ovviamente non bisogna darsi le risposte come conviene. Nel senso che è legittimo farsi delle domande, ma la prima domanda che mi faccio io è perché se un terrorista che viene intervistato e dice una cosa, la sua parola vale più dello Stato italiano? A me non risultano riscatti, altrimenti dovrei dirlo". La logica scricchiola, visto che da che mondo è mondo esistono anche informazioni riservate da non divulgare in forma ufficiale.

conte di maio silvia romano LUIGI DI MAIO E MARIO GIORDANO silvia romano e luigi di maio silvia romano a ciampino con luigi di maio