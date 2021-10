"NON POSSO GARANTIRE CHE EVITEREMO IL DEFAULT DEGLI STATI UNITI" - BIDEN EVOCA IL RISCHIO CRAC PER SPINGERE I REPUBBLICANI AD AGIRE SULL'AUMENTO DEL TETTO DEL DEBITO: "STA ARRIVANDO UN METEORITE SULL'ECONOMIA, NON POSSO GARANTIRE CHE LO EVITEREMO ED È COLPA DELL'IPOCRISIA DEI REPUBBLICANI CHE STANNO GIOCANDO ALLA ROULETTE RUSSA" - SONO A RISCHIO 6 MILIONI DI POSTI DI LAVORO E 15 MILA MILIARDI DI DOLLARI DI RICCHEZZA, E FINIREBBE IN PERICOLO ANCHE LO STATUS DEL DOLLARO COME VALUTA DI RISERVA GLOBALE...

Serena Di Ronza per ANSA

joe biden

Il rischio default per gli Stati Uniti è reale e Joe Biden lo ha ammesso chiaramente per la prima volta. "Non posso garantire che lo eviteremo", ha detto il presidente attaccando i repubblicani per il loro atteggiamento "pericoloso" e "incosciente" nel loro non voler agire sull'aumento del tetto del debito.

"Con la loro ipocrisia stanno giocando alla roulette russa", li ha incalzati. Senza un'azione a stretto giro a rischio c'è l'intera economia americana, contro la quale potrebbe scagliarsi un "meteorite": fare default - ha avvertito Biden - significherebbe "autoinfliggersi una ferita" in grado di far "sprofondare" l'economia.

joe biden 3

Il presidente, così come il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, preme per un aumento del tetto del debito entro la settimana in modo da non avvicinarsi troppo alla scadenza del 18 ottobre, individuata dal Tesoro americano come termine ultimo per agire. Dopo quella data il default americano è più che probabile in quanto a quel punto saranno andate esaurite tutte le manovre straordinarie a disposizione per fare cassa e pagare i debiti.

Joe Biden 2

Di fronte alle telecamere il presidente non nasconde la sua ira contro i repubblicani. "Quello che stanno facendo è pericoloso e irresponsabile", ha spiegato ricordando agli americani e all'opposizione che aumentare il tetto del debito vuol dire avere le risorse per "pagare i vecchi debiti. Non ha nulla a che fare con le nuove spese" che sono all'esame del Congresso e "non ha nulla a che fare con il mio piano per le infrastrutture o la maxi manovra" da 3.500 miliardi di dollari sulla quale i democratici si sono spaccati e cercano ora un compromesso.

Joe Biden

Il presidente intende parlare con il leader dei repubblicani in Senato, il suo ex collega Mitch McConnell: "Mi auguro che potremo avere una conversazione intelligente e onesta", ha riferito Biden mostrando così di voler intervenire in prima persona per risolvere l'impasse che si è venuta a creare sul tetto del debito.

Già sommerso dalle critiche per le modalità del ritiro dall'Afghanistan e alle prese con la spaccatura interna di democratici sulla sua agenda economica, Biden vuole evitare di diventare il primo presidente americano a presiedere su un default degli Stati Uniti che, secondo le stime di Moody's Analytics, manderebbe in fumo nel paese 6 milioni di posti di lavoro e 15.000 miliardi di dollari di ricchezza, oltre a minare lo status del dollaro come valuta di riserva globale.

biden

Al momento prevedere il possibile impatto a livello mondiale del default è difficile anche per gli analisti visto che non è mai accaduto nella storia e quindi non c'è un copione da seguire, così come non c'era per la pandemia. Le grandi banche americane si preparano al peggio, pur prevedendo che alla fine un accordo sull'aumento o sulla sospensione del tetto del debito sarà raggiunto.

joe biden 8

E questo anche perché nessuno dei due partiti vuole assumersi una responsabilità grande come quella di un default. Il timore che qualcosa possa però non andare per il verso giusto resta. La principale paura è quella di un calcolo politico sbagliato: con il poco tempo a disposizione per agire anche un minimo errore potrebbe rivelarsi fatale e far affondare l'economia americana e mondiale quando ancora le ferite del Covid sono aperte.