26 gen 2022 09:56

"NORDIO, PERA E MORATTI SONO NOMI DI LIVELLO MA NOI DOMANI NON LI VOTEREMO" - RENZI: "IPOTESI CASELLATI? CHE IL CENTRODESTRA PRESENTI TRE CANDIDATI PER TIRARE IL TERZO MI SEMBRA MANCANZA DI RISPETTO AI TRE CANDIDATI, COME DIRE CHE SONO FINITI - PENSO CHE DRAGHI POSSA ANDARE AL QUIRINALE: È ANCORA IN PISTA - CI VUOLE UN PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHE ABBIA POTERI DIVERSI E CHE SIA ELETTO DAI CITTADINI. E' IL MOMENTO DI FARE UN GRANDE ACCORDO E FAR ELEGGERE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DAI CITTADINI NEL 2029"