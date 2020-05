"OCCHIO A QUEI DUE" – DAL PD GUARDANO MOLTO ATTENTAMENTE LE MOSSE DI CASINI E RENZI: "SONO DUE DEMOCRISTIANI DA PAURA" – "PIERFURBY" VA PROTEGGENDO COME UN FRATELLO MAGGIORE IL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO. PERCHÉ? SEMPLICE, IL 2022 SCADE IL MANDATO DI MATTARELLA, E PER LUI È L’OCCASIONE DELLA VITA – LA RAGGI E DI MAIO SUL TETTO CHE SCOTTA – I “VELENI” DI FERRONI PER “IL TEMPO”

Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

Renzi-Casini, c’è aria di intese con vista sul Quirinale

“Occhio a quei due”, dicono in coro alcuni esponenti del Partito democratico quando si parla di Pier Ferdinando Casini e Matteo Renzi. Perché? “Innanzitutto sono due democristiani da paura, quindi espertissimi di tattiche e strategie da prima repubblica. E poi Casini per i suoi progetti non può trovare un alleato migliore di Renzi”. Per quale motivo? “L’articolo 84 della Costituzione”. Dove si legge che “può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici”. Nel 2022, quando scadrà il mandato presidenziale di Sergio Mattarella, Renzi avrà appena 47 anni, essendo nato nel 1975. E così, “Matteo non potrà concorrere alla gara per il Quirinale, al contrario di Pier Ferdinando, che in ogni seduta sta proteggendo come un fratello maggiore l’ex presidente del Consiglio. Renzi avrà il ruolo del classico portatore d’acqua. Da diccì di lungo corso e avendo ottenuto l’elezione parlamentare in quasi tutti i partiti, Casini sa bene che un’occasione del genere capita una volta nella vita: sì, anche stavolta il Colle può finire nelle mani di un protagonista della Balena Bianca. Uno come lui, poi, portato al Senato stavolta grazie al Pd, e che pure Silvio Berlusconi non potrebbe esimersi dal votare”. Staremo a vedere…

C’è la Raggi e anche Di Maio va sui tetti

VIRGINIA RAGGI E LUIGI DI MAIO SUL TETTO DELLA FARNESINA LUIGI DI MAIO E VIRGINIA RAGGI

"Mi è venuta a trovare Virginia. Una bella chiacchierata, profonda. L'ho ringraziata per il grande lavoro che sta portando avanti, anche in questa emergenza", ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio al termine dell'incontro alla Farnesina con il sindaco di Roma Virginia Raggi. Per questo Di Maio ha allegato un’immagine dove lui e la Raggi si trovano sul tetto del dicastero, una terrazza dove c’è una bandiera italiana. Negli uffici del comune di Roma tanti ricordano altre foto del primo cittadino su un tetto, quello del Campidoglio: erano lì che si svolgevano gli incontri con l’allora capo della segreteria capitolina Salvatore Russo, momenti immortalati dal giornalista portoghese Frederico de Carvalho. Ricordando che i tetti sono luoghi perfetti per non essere ascoltati da orecchi indiscreti.

giovanna melandri foto di bacco

Melandri, mascherine d'artista per il Maxxi

Daniele Ciccaglioni The Brioni Roman Society

Per ora apre venerdì, sabato e domenica, il Maxxi guidato da Giovanna Melandri. Dal 2 giugno si tornerà ai classici orari pre-Coronavirus. Nel bookshop di Daniele Ciccaglioni sono tante le novità, per invogliare a entrare nello spazio di via Guido Reni. Mascherine particolari, oltre a libri d’arte e oggetti di design, secondo la tradizione di famiglia, con l’imprenditore che ama dire la frase “Roma è una città con molte anime”, come nel messaggio lanciato nel film “The Brioni Roman Society” dove Ciccaglioni è tra i protagonisti. Ha cominciato a dedicare una vetrina alle protezioni d'autore nel raffinato concept Booktique di via della Stelletta, dove dominano le mascherine d'artista realizzate da Valeria Catania con i suoi inconfondibili “profili”. A tanti parlamentari piacciono, e permettono di distinguersi con classe. E stanno diventando il regalo più atteso e gradito, confezionate in astuccio con tanto di firma dell’artista.

Conte andrà al concerto per il ponte di Genova?

salini conte de micheli ponte genova

Un concerto straordinario per celebrare il nuovo ponte di Genova: è l’evento che si svolgerà il 27 luglio, in diretta in prima serata su Rai3, e che rappresenterà un omaggio alla Liguria e all’Italia da parte di Webuild, ovvero Salini Impregilo, e Fincantieri, le due società che stanno completando l’opera a tempi record. Il concerto riproporrà le musiche di Ludwig van Beethoven, di cui quest’anno ricorrono i 250 anni dalla nascita, e sarà eseguito a Genova dall’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal suo direttore musicale, Antonio Pappano. L’evento, inizialmente programmato per il 24 maggio, è stato rimandato a causa dell’emergenza Covid-19. Il premier Giuseppe Conte andrà al concerto per il ponte di Genova? E per il 27 luglio il governo avrà deciso cosa fare in tema di concessioni autostradali?

