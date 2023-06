"OGGI È UN ALTRO GIORNO" PER SERENA BORTONE: LA CONDUTTRICE ALLA FINE AVREBBE DECISO DI RIMANERE IN RAI E NON TRASLOCARE AL “NOVE”. IL MOTIVO? AVREBBE RAGGIUNTO UN ACCORDO LAST MINUTE CON VIALE MAZZINI PER PRENDERE IL POSTO DI MASSIMO GRAMELLINI NEL PREGIATO SLOT DEL SABATO SERA DI RAI3… - CONTI, LIPPI, VENIER, CLERICI: PER L'INTRATTENIMENTO SI VA SULL'USATO SICURO

DAGONOTA

Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno” su Rai1 (in quota Coletta), alla fine avrebbe deciso di rimanere in Rai e non “traslocare” al Nove. Il motivo? Avrebbe raggiunto un accordo con Viale Mazzini per prendere il posto di Massimo Gramellini il sabato sera, alle 20.20

RIVOLUZIONE IN RAI, IPOTESI REPORT AL POSTO DI CHE TEMPO CHE FA. PRONTO IL RITORNO DI CLAUDIO LIPPI, PINO INSEGNO E MYRTA MERLINO

Estratto dell’articolo di Andrea Bulleri per “il Messaggero”

Cambiare sì, ma non stravolgere. Meglio rassicurare. Anche a costo di puntare tutto sui grandi classici apprezzati dal pubblico. Vedi Carlo Conti, Mara Venier, Antonella Clerici e Federica Sciarelli. Con una spruzzata, qua e là, di sperimentazione. Nella nuova Rai dell'era "patriottica", continua a spron battuto il lavoro sulla definizione dei palinsesti.

Il tempo stringe, perché la presentazione della prossima stagione autunnale del servizio pubblico è già in calendario per il 7 luglio, a Napoli. Dunque l'imperativo è sì fare presto, ma anche fare bene, per non dare adito alle critiche di chi (opposizione in testa) non aspetta altro che un passo falso del nuovo management in termini di ascolti e pubblicità.

Una prima tappa sulla roadmap dei palinsesti si è tenuta la scorsa settimana, con la riunione del comitato editoriale che non veniva convocato da sette anni. Presenti tutti i pezzi da 90 della tv pubblica: l'ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi, oltre ai direttori di genere come Marcello Ciannamea, numero uno del PrimeTime, Angelo Mellone, alla guida del DayTime, più tutti gli altri compreso Paolo Corsini, a capo della direzione Approfondimenti informativi e dunque dei talk show politici.

La "matassa" informazione

E proprio quella degli spazi informativi è ancora una delle matasse più intricate da sbrogliare. Perché se il tempo è poco, restano ancora da colmare due vuoti non indifferenti nella domenica di Rai3: la prima serata del fu Fabio Fazio, traslocato sul Nove, e il primo pomeriggio di Lucia Annunziata, che ha dato il suo addio in polemica con il governo e la nuova gestione della tv pubblica.

Per quest'ultima, si rafforza l'ipotesi di una sostituzione (in un nuovo contenitore informativo) con Monica Maggioni […]. Per il primo, invece, […] si rafforzano anche le voci di uno spostamento di Report, che passerebbe dal lunedì alla domenica sera.

[…] E poi c'è da colmare pure lo spazio di Massimo Gramellini, trasmigrato a La7. Insomma, la vecchia tele Kabul resta la grana più insidiosa per la nuova dirigenza.

[…] Dunque, accanto alle conferma di Marco Damilano, dovrebbero arrivare Monica Setta (che piace a Salvini) e Laura Tecce (che non dispiace neanche a Meloni), oltre a Pietrangelo Buttafuoco (magari al posto di Gramellini)

amadeus serena bortone albano foto di bacco

[…] E già c'è chi parla di una Rai al sapore di "usato sicuro", mentre a viale Mazzini preferiscono l'aggettivo "rassicurante" (e, va da sé, garanzia di successo in termini di ascolti e incassi pubblicitari). Dunque, spazio a "Tale e quale show" di Carlo Conti, a "The voice" di Antonella Clerici, a "Chi l'ha visto" di Federica Sciarelli, vero marchio di continuità con la Rai che fu. Sembra confermata, contrariamente alle voci che volevano Tiberio Timperi dirottato al pomeriggio, la squadra di "Uno Mattina", con appunto Timperi e Monica Setta. Mentre Serena Bortone no, passerà a Rai3, come volevano i rumors (anche se pare ormai certo che resterà in casa mamma Rai, senza cedere alle lusinghe del Nove). E il suo "Oggi è un altro giorno", chi lo guiderà? […]

