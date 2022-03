11 mar 2022 20:05

"PERCHÉ NON PUNITE ANCHE LA FIGLIA DELL'AMANTE DI LAVROV?" - L'ONG CREATA DAL DISSIDENTE ANTI-PUTIN NAVALNY CHIEDE A BORIS JOHNSON SANZIONI PER POLINA KOVALEVA, PLURILAUREATA IN MARKETING ED ECONOMIA E CON UN MASTER ALL'IMPERIAL COLLEGE DI LONDRA - LA RAGAZZA VIVE PROPRIO NELLA CAPITALE BRITANNICA DA MOLTO TEMPO, IN UN LUSSUOSO APPARTAMENTO SU KENSINGTON HIGH STREET DA 5,2 MILIONI DI EURO, ACQUISTATO NEL 2016 SENZA NEANCHE ACCENDERE UN MUTUO - È LA FIGLIA DELLA DONNA CHE DA TEMPO ACCOMPAGNA IL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO...