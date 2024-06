SULLA "PICCOLA ATENE" SVENTOLA BANDIERA NERA – FRATELLI D’ITALIA E’ IL PRIMO PARTITO A CAPALBIO: NEL BUEN RETIRO ESTIVO DEI RADICAL CHIC A PIU’ RIPRESE SFERZATI DALLA DUCETTA, LA MELONI FA IL PIENO DEI VOTI – MA CAPALBIO DA TEMPO NON E’ PIU’ SOLO L’ENCLAVE DEGLI ASOR ROSA E DEI NAPOLITANO, DEL BACIO APPASSIONATO FRA ACHILLE OCCHETTO E AURELIANA ALBERICI E DELL’ULTIMA SPIAGGIA. QUALCHE ANNO FA DA QUELLE PARTI LA LEGA PRESE IL 47,2%...

(ANSA) - Fratelli d'Italia primo partito in provincia di Grosseto, superando il 40% in realtà come Capalbio (41,32%), ma anche Cinigiano (44,38%), Civitella Paganico (42,58%), e Roccalbegna (42,17%), e 'sfondando' all'Isola del Giglio dove raggiunge il 55%, il risultato più alto di tutta la Toscana.

Questo il responso delle elezioni europee in Maremma dove il partito di Giorgia Meloni è primo in 24 Comuni su 28, e in 12 su 14 dove si votava anche per le elezioni amministrative. Il Pd è primo partito a Montieri, Gavorrano, Monterotondo e Castell'Azzara.

A livello provinciale Fratelli d'Italia si attesta al 34,20%, mentre il Partito Democratico al 26,79.

Nella capoluogo Grosseto, già amministrata dal centrodestra da due mandati, Fdi è al 32,61%. In città è sotto il 10% il Movimento 5 Stelle (8,18%) così come la Lega Salvini Premier (7,21%), che alle scorse europee aveva invece conquistato il 36,18% dei consensi, e Forza Italia - Noi Moderati (6.61%). Per Alleanza Verdi e Sinistra il 5,51%, mentre sono sotto la soglia di sbarramento delle europee Stati Uniti d'Europa (3,93%) e Azione (2.61%).

